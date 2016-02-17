调查：2016年美联储料升息两次 不惧外部风险

路透班加罗尔2月16日 - 路透调查显示，虽然对全球增长和通胀低迷的担忧不断加深，但这不太可能打消美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的念头。调查显示美联储今年可能升息两次。

美联储在去年12月决定启动近10年来的首次升息，这一决定近来遭到质疑。一些市场参与者认为升息是错误之举，并预期美联储主席叶伦或许不得不走回头路。

但多数分析师并不赞同这一观点。

受访的80多名分析师预计，美联储将在第二季再次升息，并在年底前再度加息。届时指标利率将升至0.75-1.00%之间。

这一预期较上月调查预计的加息三次少了一次，但仍高于金融市场预计的次数，进一步凸显出分析师和金融市场不断扩大的分歧。[nL3S14Z1M3]

“除非经济全面滑坡，否则今年至少升息一次的可能性依然很大，”富国银行的资深经济学家Sam Bullard说。

本次调查中对一项附加问题做出回覆的受访者认为，今年至少升息一次的概率为75%。相较之下，市场预期的机率仅有三分之一。

市场预估美联储在2017年年中之前将按兵不动，而分析师则预期届时美联储已升息四次至1.25-1.50%。

美联储12月会议的经济预期点阵图暗示2016年或将升息四次。然而对分析师而言这可能太过激进，他们认为升息四次的机率不到10%。

“美联储点阵图中的点位在3月很可能再度下降。问题在于这些点是否仍有意义，”渣打分析师Thomas Costerg说。他是本次调查中唯一预估美联储今年底之前将降息的分析师，认为经济衰退风险偏高。

根据本项调查的预估中值，未来12个月内美国经济衰退的概率为20%，高于上月调查时的15%和12月的10%。

分析师对美国2016年经济增长及通胀率的预估也较上月下滑，平均预估值分别为2.2%和1.3%，低于1月调查时的2.5%和1.6%。

预计今年的核心个人消费支出(PCE)物价指数平均增幅仅有1.5%，明年为1.8%，大致与1月时预估持平。核心PCE物价指数是美联储监测通胀的主要指标。(完)