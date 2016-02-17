调查：2016年美联储料升息两次 不惧外部风险

亚股摆脱网络病毒攻击和朝鲜威胁影响创两年高位 油价跳涨
路透新加坡5月15日 - 亚洲股市周一表现出韧性，小幅走升，触及两年高位，此前摆脱勒索病毒攻击全球电脑、朝鲜试射导弹以及美国数据疲弱带来的冲击。
路透班加罗尔2月16日 - 路透调查显示，虽然对全球增长和通胀低迷的担忧不断加深，但这不太可能打消美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧政策的念头。调查显示美联储今年可能升息两次。
美联储在去年12月决定启动近10年来的首次升息，这一决定近来遭到质疑。一些市场参与者认为升息是错误之举，并预期美联储主席叶伦或许不得不走回头路。
但多数分析师并不赞同这一观点。
受访的80多名分析师预计，美联储将在第二季再次升息，并在年底前再度加息。届时指标利率将升至0.75-1.00%之间。
这一预期较上月调查预计的加息三次少了一次，但仍高于金融市场预计的次数，进一步凸显出分析师和金融市场不断扩大的分歧。[nL3S14Z1M3]
“除非经济全面滑坡，否则今年至少升息一次的可能性依然很大，”富国银行的资深经济学家Sam Bullard说。
本次调查中对一项附加问题做出回覆的受访者认为，今年至少升息一次的概率为75%。相较之下，市场预期的机率仅有三分之一。
市场预估美联储在2017年年中之前将按兵不动，而分析师则预期届时美联储已升息四次至1.25-1.50%。
美联储12月会议的经济预期点阵图暗示2016年或将升息四次。然而对分析师而言这可能太过激进，他们认为升息四次的机率不到10%。
“美联储点阵图中的点位在3月很可能再度下降。问题在于这些点是否仍有意义，”渣打分析师Thomas Costerg说。他是本次调查中唯一预估美联储今年底之前将降息的分析师，认为经济衰退风险偏高。
根据本项调查的预估中值，未来12个月内美国经济衰退的概率为20%，高于上月调查时的15%和12月的10%。
分析师对美国2016年经济增长及通胀率的预估也较上月下滑，平均预估值分别为2.2%和1.3%，低于1月调查时的2.5%和1.6%。
预计今年的核心个人消费支出(PCE)物价指数平均增幅仅有1.5%，明年为1.8%，大致与1月时预估持平。核心PCE物价指数是美联储监测通胀的主要指标。(完)
(编译 汪红英/李婷仪 审校 徐文焰)
路透新加坡5月15日 - 亚洲股市周一表现出韧性，小幅走升，触及两年高位，此前摆脱勒索病毒攻击全球电脑、朝鲜试射导弹以及美国数据疲弱带来的冲击。
路透北京5月15日 - 沙特能源部长法力赫和俄罗斯能源部长诺瓦克周一称，两国一致认为需把减产协议延长至2018年3月。 法力赫和诺瓦克在北京举行的联合新闻发布会上表达了上述观点。 诺瓦克还称，削减石油产量的目的是让市场恢复平衡。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
路透费城5月12日 - 费城联储总裁哈克周五表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)可以根据金融市场的反应来调整缩表速度。这番言论可能引发有关美联储削减危机时期刺激政策计划的疑问。