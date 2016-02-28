美联储理事布雷纳德暗示利率将持续低档 呼吁加强全球合作

路透纽约2月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德周五称，海外金融及经济的动荡，可能导致美联储将利率维持在低于许多观察家预期的水准，她亦呼吁各央行和政府在全球范围内展开更多合作。

布雷纳德亦指出，美国1月通胀率强劲上升，并不会改变她认为美联储应谨慎升息的看法。

布雷纳德的讲话，巩固了她在美联储扮演谨慎升息派大将的角色。

她在纽约一货币政策会议上说道，目前美国经济的深层疲弱，及来自海外的溢出效应升高，可能导致“美国政策利率路径相对低于许多人之前的预期。”

布雷纳德称，“如果财政政策在同一方向发挥作用，那么货币政策还有效用提升的空间。”

“如果全球主要经济体决策者共下决心更好地使用政策工具，为全球需求提供支持，那将会带来好处，”布雷纳德表示。

布雷纳德没有提及美联储是否应在3月15-16日会议上升息，但她称，有证据显示美国就业市场存在疲弱环节，美联储应该小心不能押注就业市场趋紧会像以往那样大幅推高通胀。

当被问及1月核心个人消费支出(PCE)物价指数同比增长1.7%，是否给她足够信心认为通胀已恢复到过去水平。

“我认为这是‘数据依赖’走到了‘数据点依赖’的极端，”她表示，在决定政策道路时，显然要看数据表现的趋势。

她补充称，鉴于种种脆弱环节，包括海外经济的疲弱，美联储需要扶助美国经济复苏。(完)