综述：美联储利率管理新计划接近完善 亦担心退出策略工具带来风险

路透怀俄明州杰克逊霍尔7月11日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)正在小心翼翼地接近于完善一项有关利率管理的新计划，同时担心可能采用的部分新工具或带来意想不到的风险。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加在杰克逊霍尔举行的经济会议期间表示，对于如何让货币政策回归更正常状态，美联储过去两个月进行了广泛的讨论，而且“取得了很大进展”。

然而，应对此次危机所动用的资金数额如此之大，包括银行业存于美联储的2.6万亿准备金以及联储持有的4.2万亿美元各类证券，因此联储在决定加息时其控制目标利率的能力可能受到削弱。美联储料决定在明年中期开始加息。

最近几周，美联储接近达成共识，将以向银行业者支付的超额准备金利率作为主要工具，通过这种直接方式，鼓励银行业者或是让资金退出流通市场、存放在美联储，或者通过放贷把资金投向其他地方。

另一个工具会产生类似作用，但适用更广泛。这就是隔夜回购协议，其本质就是让货币市场基金和其他机构以及银行业者在美联储进行短期储蓄。

让人担忧的地方在于，如果金融市场形势趋于紧张，大量资金将涌向逆回购工具寻求避险，使经济活动中的信贷大量减少，导致潜在危机进一步恶化。

“大家普遍担心，我们是否愿意以大规模或无限量的方式提供援助，从而帮助度过金融紧张时期，以及这样做是否会加剧金融困境，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特指出。

美联储内部明显普遍担心。美联储6月会议记录称，“多数与会者”都担心逆回购工具会带来“意想不到的后果”，有可能被当作避险港湾。

纽约联储正在对逆回购工具进行测试，这项工具料将成为新退出策略的一部分，尽管洛克哈特把这项工具描述为有可能起到“支撑作用”。美联储6月会议记录称，可能对逆回购工具的使用做出限制，以规避潜在风险。

洛克哈特表示，联储最早会在今年秋季正式宣布完全退出刺激政策。联邦基金利率仍将是美联储工具选项的一部分，但预计不会像过去那样发挥主要作用，因为银行业者拥有高额储备，在金融隔夜融资时对这个市场的依赖程度不像以前那么大。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。