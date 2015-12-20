美国现在开始升息是确保经济持续增长的“正确方式”--FED理事鲍威尔

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透12月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周五指出，现在开始上调美国利率，是确保经济继续增长的“正确方式”。
鲍威尔在American Public Media的“Marketplace”电台节目访问中说道，美联储周三自金融危机以来首次升息，应被视为是对经济投下信任票。
他表示如果情况改变，美联储可能降回零利率，他并称现在开始升息让未来可以微小渐进的步伐上调利率，那将有助使经济持续复苏。(完)
(编译 张若琪；审校 许娜)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。