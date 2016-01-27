综述：美联储维持利率不变 称密切关注全球市场发展

路透华盛顿1月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

这一决定已在外界的普遍预期当中。此前美国乃至全球股市持续一个月的大跌令人担心，全球经济突然放缓可能拖累美国经济增长。

“委员会正密切关注全球经济与金融发展，并评估其对就业市场和通胀的影响，”美国联邦公开市场委员会(FOMC)在声明中称。这一表态降低了联储在3月的下次会议上升息的可能性。

美联储还删除了前次声明中关于经济前景所面临风险大致平衡的说法，转而称正在评估全球经济和金融市场状况会对前景有何影响。

联储官员周三没有给出对货币政策路径的最新预估，但表示预期就业市场将继续走强，而且经济将会扩张，即便“货币政策立场逐步调整”。

期货市场交易员把对美联储下次在3月开会时加息的可能性略微调降至32%，声明发布前为33%。

“我认为声明偏温和，”嘉信理财(Charles Schwab)旗下固定收益策略师Kathy Jones表示。

声明公布后美股下跌，标准普尔500指数收低逾1%。美国公债价格涨跌互见，美元指数.DXY延续跌势。

美联储上月将指标利率调升0.25个百分点至0.25-0.5%，表明经济基本从2007-09年金融危机中复苏，并摆脱了中国、日本和欧洲经济疲弱的影响。

在周三公布政策决定前，投资者押注美联储2016年加息一次25个基点，而不是美联储决策者12月经济预估中暗示的四次。

据美联储声明公布后的一项路透调查，华尔街大型银行预计美联储今年年底前仅会加息三次；与1月稍早的预测相同。

美联储周三称，最近就业“强劲”增长等一系列就业市场指标都预示着，就业市场会进一步好转。

去年美国出口受创，主要是受强势美元的影响，但消费者支出增强，12月总体就业岗位大增29.2万个。

油价今年也暴跌，可能令美国通胀率在较长时间内低于美联储2%的目标水准，但近期剔除除食品和能源的消费者物价指数上升，可能意味着中期通胀前景上升。

美联储称，仍预计能源价格和进口价格下跌给通胀带来的下行压力只是暂时的。

即使在美股标准普尔500指数.SPX今年前三周累计下跌约8%之前，投资者就已经认为美联储1月几乎肯定不会升息，并预计今年全年只会升息两次。

在美联储3月召开下次政策会议前，决策者将可以仔细检视1月和2月就业报告。

美联储一位发言人表示，美联储所有决策者均参加了此次为期两天的会议。(完)