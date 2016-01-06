尽管通胀看法分歧犹存 仍决定升息-美联储会议记录

路透华盛顿1月6日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月决定升息，之前绝大部分决策者相信通胀将会回升，但部分委员对通胀可能持于危险低位表示担忧。

美联储周三发布的12月15-16日会议记录显示，“目前，几乎所有与会委员对通胀将在中期内向2%回升有合理的信心。”

但“部分委员表示，他们做出的上调指标利率目标区间的决定是险胜，尤其是在通胀动态不确定的情况下。”

会议记录反映出，尽管委员们上月一致同意近10年来首次升息25个基点，但美联储内部仍存在分歧。

有关通胀前景的讨论将是美联储决定未来一年升息步伐的关键。

美联储在12月升息并承诺未来将逐步上调利率，这是联储内部鹰派和鸽派妥协的结果。鹰派早在数月前就倾向升息，而鸽派则认为经济仍面临低通胀和全球成长缓慢风险。

美联储决策者普遍预计2016年将升息四次，每次升息25个基点，但会议记录明确显示，如果通胀上升的预期未成为现实，则部分委员对进一步升息将会持谨慎态度。而且所有委员都同意，通胀持续偏低令人担忧。

“由于非常担忧仍然偏低的实际通胀数据，以及通胀前景存在的不确定性与风险，他们同意表明，委员会将密切监测通胀向目标回升的实际和预期进程。”

过去三年的绝大多数时间里，通胀都处在联储设定的目标之下。这引燃若再次出现衰退恐导致经济陷入物价和薪资螺旋下滑的担忧。

会议记录还详述了决策者认为逐步升息的好处。

会议记录显示，决策者表示，逐步升息将使政策刺激保持更长时间，给他们更多的时间来确认通胀在向2%目标回升的轨道上。

对海外金融市场动荡的担忧，帮助说服美联储在2015年稍早推迟升息。周三的会议记录也表明，中国经济疲弱是挥之不去的忧虑。

会议记录显示，决策者担心“中国可能难以驾驭其经济正在发生的周期性和结构性变化。”(完)