焦点：美联储研议以经济情况作为新政策指引的基础

路透华盛顿/纽约10月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月政策会议的会议记录显示，美联储内部对于该如何阐释升息一事的辩论在上月升温。有几位官员因担心会误导投资人，力促更倾向于以数据为指引。

但就在美联储衡量该如何沟通升息讯息时，会议记录也显示委员们忧心美元上涨、通胀放缓以及欧亚经济动荡，这些因素支持了美联储在近期内保持当前的宽松政策立场。

周三公布的美联储9月16-17日政策会议的记录中，透露出一种潜在担忧，即金融市场的预期与美联储的预期略不同步，若摒弃当前的政策措辞，恐怕反而会发出计划之外的讯号。

投资者抢进美股.SPX和美债US10YT=RR，并在利率期货交易中押注升息时间更晚，因其判断美联储不急于升息。在过去12周上涨的美元.DXY周三涨幅收敛。

“在全球成长动能放缓、以及经济前景不确定性增加的时候，美联储越来越把焦点放在强势美元对国内经济的影响上面，”道明证券研究及策略副主管Millan Mulraine说。

在9月17日的声明中，美国联邦公开市场委员会(FOMC)重申，在购债计划结束后“相当长一段时间”内，利率将保持在超低水平。美联储自3月以来一直坚守该承诺。

会议记录中反映出的分歧程度暗示，委员会最快将在10月28-29日的会议上调整对未来升息时机的指引。美联储自2008年底以来一直将指标隔夜拆借利率保持在近零水平。

“有人担心，目前在前瞻性指引中采用‘相当长一段时间’的措辞，可能被误解为一项承诺，而非根据数据情况来做决定，”会议声明称。

会议记录显示，与会者更希望将指引与经济数据挂钩。不过这种改变“可能引起沟通问题”，“需要谨慎行事，以避免在委员会政策前景方面引起误会。

**与市场小心周旋**

会议记录还显示，少数几位与会者担忧美元走强可能对经济造成影响，并导致长期通胀预期略为偏低。

自该次会议以来，美联储官员不断宣称，美元升值会阻碍美国经济的复苏。虽然9月失业率降至5.9%，但近期通胀指标也下滑，国际货币基金组织(IMF)周二还下修了全球经济成长预估。

有联储官员指称欧元区增长和通胀令人失望，且会议记录显示，有人表示“中国或日本经济增长有可能放缓，中东或乌克兰也可能发生不可预料的情况。”

PL Financial策略师Anthony Valeri称，“值得注意的是，自春季开始通胀上升速度放慢，美元加速升值，或意味着美联储升息可能会迟于预期。”

美联储和华尔街的分析师均预计，明年中期前后会升息。然而联储的官员则认为，升息的步伐将比民间人士预计的更为激进。

不同寻常的是，美联储承认因为市场对升息的预期似乎滞后而感到担心，并暗示在2006年以来首次升息真的到来时，预测上的不合拍可能使情况变得复杂。

会议记录显示，“投资者认为低利率环境将持续一段时间，这有可能导致，根据市场报价计算得出的联邦基金利率预期或许要低于多数委员的判断。”(完)

(翻译 李婷仪/郑茵/张荻/徐文焰)

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