热点聚焦：叶伦承认美联储想摆脱全球低利率困局有难度

路透华盛顿6月15日 - 美国中性利率仍停留在近零水准的证据，促使美联储在周三放缓预期的升息步伐，决策者暗示他们的操作空间或会受到限制，直到全球需求反弹或是有其他因素推高中性利率这一美国经济潜在力道的关键衡量指标。

叶伦在美联储会后的记者会上说，联储仍要应对中性利率停留在历史低位，从而限制央行操作空间的可能性。中性利率代表的是货币政策不会刺激也不会抑制经济增长的水准。

在美联储的政策辩论中，“一个重要的影响因素是中性利率会怎么走，”叶伦说。她指出，联储的“基本假设”是中性利率会随着经济改善和2008-09年金融危机的“负面影响”消退而上升。

但是“存在会压低长期中性利率水平的持久因素，”叶伦说。

“中性利率可能会长期持于低位...我们所有人都在不断地重新评估中性利率会到什么水平，你们会看到这个利率逐渐下滑，而导致这种状况的更多是因为那些不会很快消退的因素。”

决策官员在最新经济预估中直接承认了这个问题；在本次预估中，长期联邦基金利率预估中值降至3%，远低于1990年代水平。美联储自2012年开始公布决策官员的经济预估以来，长期利率预估值已从4.25%下调。

“可能上修也可能下修，”叶伦说。“偏低的中性利率或许更加接近新常态。”

**难以精准估算**

虽然难以精确估算，但中性利率预估值提供了一个衡量联邦基金利率水平究竟是刺激经济还是压抑经济的关键指标。

由于美联储仍在试图刺激支出、投资及聘雇活动，若中性利率水准偏低，则美联储的行动空间便更加有限。

在网路上发布的美联储估值显示，即使劳动市场趋紧，且经济增速持续高于趋势水准，过去几年中性利率的走势并没有什么一致性，不符合原先预期中性利率会随着美国经济扩张而上升的看法。

官员提出各种可能的解释，但结果还是一样：在决策官员确定中性利率走高之前，联邦基金利率实际上在2%甚至更低水准面临上限。

如果搭配通胀率2%(美联储的目标水准)，如此一来，“实质”联邦基金利率便是零。如果通胀率维持低于目标的水平，联邦基金利率的上限也会跟着降低许多。

这远低于1990年代以来联邦基金利率平均3.5%-4%的水准，多名现任及前任美联储官员表示，这意味着美联储将对每次行动格外审慎。在周三的政策预估中，美联储下调了2016年和2017年的经济增长预估，暗示在今年底以后收紧货币政策步伐将会放缓。

这还意味着美联储有可能不得不将利率维持在近零水平，甚至更有可能在下行趋势中回归非常规政策；那势必将引发有关是否需要通过上调通胀目标来推高整体利率结构的讨论。

美联储的升息计划不只一次遭到全球经济情势从中作梗，周三再度按兵不动，部分原因就是英国即将举行是否脱离欧盟的公投。

但近期数据与美联储对中性利率的讨论显示，全球低利率及全球成长疲弱较为长期性的影响，可能对联储产生作用。

根据叶伦与其他决策者在讨论中性利率时总是提及的经济模型，当前环境已经成熟，允许中性利率上升，使美联储有空间来上调利率。

这一模型估计，经通胀调整的美国经济规模在不到两年前就已超过潜在经济规模，正“产出缺口”一直在扩大。这个模型是由旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)和美联储货币事务部门主管Thomas Laubach开发的。

一般来说，产出缺口扩大将导致对中性利率的预估上升。然而，自2014年美国经济规模超出潜在规模以来，该模型对中性利率的预估一直低于零，只有今年第一季除外。

**公债收益率跌至负值**

在美联储正在考虑何时再度升息时，本周出现的情况显然是对其不利的。德国10年期公债收益率本周跌至负值，导致其和美国10年期公债收益率之差逼近欧元诞生以来的高点。

这一无风险收益率之差以及美国相对于欧洲和日本的总体表现，推动美元上涨，并抑制了美国出口，可能已导致美国制造业雇聘近来放缓，这些因素都可能压低中性利率。

而若美国上调利率，可能会强化上述趋势，从而可能导致美联储在欧洲和日本也上调负利率之前只能摸索前行。而距离欧洲和日本这样做或许还有很长一段时间。

“如果在推进利率正常化的道路上碰到国际形势恶化或波动加剧，导致美元飙升，资本流动扰乱整个世界，这些都影响到通胀和就业增长，那么他们就真的要应对一个基本面问题了，”约翰.霍普金斯大学教授、前美联储顾问Jon Faust说。

“独自推进这件事有多难？”

美元指数、10年期德国和美国公债收益率之差图表：tmsnrt.rs/1Ui1H7P

中性利率走势图表：tmsnrt.rs/1Yqbhsf

(完)