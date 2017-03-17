（更正）综述：美联储升息可能意味着全球宽松政策周期已近尾声

（更正：因译文有误，小标倒数第二段改为“芬兰央行称芬兰经济”，非“芬兰央行称北欧经济”。）

路透新加坡/华盛顿3月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储)重回升息轨道，可能为陷于困境的日本央行和欧洲央行助一臂之力，并结束亚洲地区长期以来的货币刺激政策周期；从中国到土耳其乃至英国当局都在周四对美国的政策调整作出回应。

美联储周三的温和升息在普遍意料之中，且仅为上次全球金融危机以来的第三次。不过这还是要早于仅仅几周前的投资者预期，而且随着美国经济的增强，为今年再升息大约两次做好了铺垫。

作为全球第二大经济体的中国在周四宣布上调政策利率以阻止人民币的贬值。出于同样原因，沙特、阿联酋、科威特和巴林的央行也在美联储声明公布后的90分钟内收紧了货币政策。

各主要经济体中，日本央行和欧洲央行仍在积极对战低通胀和低增长。这两家央行目前距离升息和缩减购债规模还很远，日本央行总裁黑田东彦周四的讲话就表明了这一点，但是听上去这两家央行近期也开始更加乐观地认为升息和缩债时机可能很快到来。

在美联储准备提升利率之际，2014年和2015年，美元猛涨约25%，即便是在美联储启动收紧措施时节奏缓慢、犹豫的情况下，美元也居高不下。

虽然美元升值给日本和欧洲的出口商带来了好处，提振了这类经济体，但同时也导致资本从脆弱的新兴经济体中外流，这些新兴经济体仍需要宽松货币政策的支持。

“至少美联储加快政策正常化的步伐改变了全球很多央行的讨论内容，”西太平洋银行的分析师Sean Callow称，如今亚洲新兴经济体如果进一步放松货币政策，那么基本上会被视为一种迫不得已之举，而不是一种合理的基本情形。

纽约联储前资深分析师、纽约Macro Insight Group创始人Shehriyar Antia表示，对日本央行和欧洲央行来说，“美联储升息带来更多...采取相同举措、同时不对本币汇率产生负面影响的空间。”

令人意外的是，英国央行称，有一位委员本周投票赞成升息，还有一些委员觉得要他们赞同升息并不需要大费周章，暗示该央行虽然维持利率不变，但收紧政策的压力愈发提高。

土耳其央行也受到美联储的影响，该央行周四虽然维持传统的政策利率不变，但将后期流动性窗口贷款利率(late liquidity window rate)上调75个基点。另外，芬兰央行称芬兰经济在经历长达十年时间的停滞后，预计将加快增长步伐。

欧洲央行总裁德拉吉上周暗示不再有采取进一步行动的紧迫感，他将乐见会压低欧元的美联储升息。欧洲央行正在为逐步退出宽松举措进行铺垫，并且未理会个别成员国关于采取更激进举措的呼声。德意志银行分析师在研究报告中写道，欧洲央行“正缓慢转向不那么温和的立场，可能在年底前宣布缩减购债。”

**货币挑战**

美联储新的政策路线对于10年来已经习惯了宽松政策的全球市场而言，是一个重大转变。虽然在大宗商品价格反弹与出口增长的推动下，新兴市场显示出一些走强迹象，但在引燃内需方面却是困难重重。

但他们需要留住在发达经济体利率处于谷底时，大量涌入新兴市场寻求较高收益的外资，因此其根据内需情况调整利率的自由度就会受到束缚。此外他们还需防止本币兑不断上扬的美元大幅贬值。

“即便国内形势允许降息，但出于对金融市场波动性加剧的担忧，央行也会保持谨慎，”荷兰国际集团(ING)首席亚洲分析师Tim Condon指出。“这无疑令那些需要或者希望降息的央行的日子不太好过。”

已在去年降息数次以提振经济增长的印尼央行周四表示，正密切关注美国收紧政策情况、及其对美元的影响，并称将暂时维持利率稳定。

新兴市场在2013年就曾面对过一次这样的情形。当时的美联储主席伯南克暗示，联储很快将放慢购债步伐；此话一出立即引燃“缩减购债恐慌(taper tantrum)”导致市场震荡，并促使印度和印尼等国家的决策层通过升息来力挺本币。

韩国央行可能无法进一步放松政策，即便其想避免高负债的楼市出现波动。韩国央行的政策利率目前略高于美联储利率，若利差过度收缩，韩国债市将有大量外资出逃。

不光美联储加息的消息会鼓励全球央行收紧政策立场。

荷兰大选，反欧盟政党领袖威尔德斯获得的议席低于预期，令市场松了口气，但下个月的法国总统大选仍是未知数，极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞表现抢眼。

瑞士央行周四维持超宽松货币政策不变，等待欧洲几个大选的结果出炉。如果民粹派表现良好，则将可能激发对避险瑞郎需求的大幅飙升。

挪威央行周四维持指标利率在0.50%不变，挪威经济持续两年低迷后显示出复苏迹象，而贸易伙伴国的利率不是维持在低位就是为负值。挪威央行称指标利率有可能在此水平维持好几年，但同时也保留了今后降息的可能性。

美联储利率目标和预测：tmsnrt.rs/1RzUE7v

亚洲利率图表：tmsnrt.rs/1U5hc2W

(完)