美国达拉斯联储总裁称难以判断利率可升至何种水平

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透加州帕洛阿尔托5月5日 - 美国达拉斯联储总裁柯普朗周四称，制定货币政策规则的最大障碍，是难以确定经济达到完全就业且通胀稳定时，应采取何种水平的利率。
“理想情况下，我们会清楚说明做出政策决定的原因，”柯普朗在胡佛研究所的年度货币政策会议上称。
但他称，难以根据经济数据遵守货币政策规则，部分因完全就业时的失业率水平，以及完全健康的经济情况下的利率水平均告下滑。(完)
(编译 王丽鑫；审校 龚芳)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。