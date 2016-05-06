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国际财经 | 2016年 5月 6日 星期五 09:20 BJT

美国达拉斯联储总裁称难以判断利率可升至何种水平

路透加州帕洛阿尔托5月5日 - 美国达拉斯联储总裁柯普朗周四称，制定货币政策规则的最大障碍，是难以确定经济达到完全就业且通胀稳定时，应采取何种水平的利率。

“理想情况下，我们会清楚说明做出政策决定的原因，”柯普朗在胡佛研究所的年度货币政策会议上称。

但他称，难以根据经济数据遵守货币政策规则，部分因完全就业时的失业率水平，以及完全健康的经济情况下的利率水平均告下滑。(完)

(编译 王丽鑫；审校 龚芳)

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