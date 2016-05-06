保留6月升息的可能性--圣路易斯联储总裁布拉德

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透加州帕洛阿尔托5月5日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，如果经济数据证明有必要，美联储可能在6月会议上升息，虽然交易员认为出现这种状况的可能性很低。
“我们保留这个选项，”布拉德在出席会议的间隙接受采访时表示。“如果数据发生变化，我预计市场预期的机率也会改变。”(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。