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国际财经 | 2016年 5月 6日 星期五 10:34 BJT

保留6月升息的可能性--圣路易斯联储总裁布拉德

路透加州帕洛阿尔托5月5日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，如果经济数据证明有必要，美联储可能在6月会议上升息，虽然交易员认为出现这种状况的可能性很低。

“我们保留这个选项，”布拉德在出席会议的间隙接受采访时表示。“如果数据发生变化，我预计市场预期的机率也会改变。”(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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