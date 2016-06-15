美国FED维持利率不变 暗示今年仍会升息两次

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿6月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示仍计划今年升息两次，称预计美国就业市场在近期放缓后将会再度增强。
但美联储下调了2016年和2017年的经济增长预估，暗示在今年底以后收紧货币政策步伐将会放缓。
联储决策者没有暗示何时可能升息，不过，他们的预期仍保留了下月升息的可能性。
“就业市场改善步伐放缓，”联储在声明中称。不过，联储还表示，即使逐渐升息，“经济活动仍将以适度的步伐扩张，就业市场指标将会改善。”
美联储决策者的最新预估直指，在可预见的未来国内生产总值(GDP)增长年率仅为2%，略低于3月政策会议时的预估。
决策者一直担心美国就业市场潜在的疲弱；以及如果下周英国公投结果为脱欧，金融市场出现动荡的可能性。美联储周三的政策声明中没有提及英国脱欧公投。
联储维持隔夜拆借利率目标区间在0.25-0.50%，继去年底首次升息后，一直按兵不动。
美联储在去年12月进行近10年来首次升息，并暗示2016年可能升息四次。对全球经济放缓以及由此导致金融市场震荡的担忧，促使联储将升息次数预期从四次减少至两次。
尽管对全球经济体质的担忧已经得到缓解，但美国5月新增就业岗位大幅减少令人不安。最近发布的更多数据显示，就业报告可能只是一个例外。
美联储声明称，自4月以来经济活动看似已加速。
路透调查的经济学家普遍预计，美联储周三升息的机率基本为零。多数经济学家预计，如果美国就业市场改善，且英国脱欧公投不会导致金融市场崩跌，联储会在7月或者9月升息。
美联储此次利率决定获得委员的一致同意。
美联储主席叶伦于1830 GMT开始举行记者会。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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