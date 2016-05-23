美联储今年可能升息两到三次--费城联储总裁

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透费城5月23日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能升息两到三次，巩固了该央行此前传递出的信息，即随着美国经济从冬季的疲弱状态中回升，联储已准备好采取行动。
哈克表示，他预期美国利率在2016年下半年将从近零水准“明显”上升，再次重申了美联储官员最近数月的多次表态。
美联储在12月上调利率目标区间至0.25-0.5%，此后一直按兵不动。但过去一周美联储官员发表一系列显得信心十足的讲话，且经济数据持续表现较强，联储和金融市场目前都预计6月或7月会再度加息。
“今年可能会有两次，甚至三次升息，”哈克在Bond Club of Philadelphia说。他加入美联储的时间相对不长，今年没有政策决定投票权。
他没有具体谈及6月中旬或7月底联储政策会议上的行动。
哈克重申，预期通胀到明年一定时候将提高至2%的目标水平，并预测今年余下时间美国经济成长应比今年第一季取得的0.5%水平“明显乐观得多”。(完)
(编译/审校 徐文焰/郑茵/李爽)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。