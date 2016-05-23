美联储今年可能升息两到三次--费城联储总裁

路透费城5月23日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能升息两到三次，巩固了该央行此前传递出的信息，即随着美国经济从冬季的疲弱状态中回升，联储已准备好采取行动。

哈克表示，他预期美国利率在2016年下半年将从近零水准“明显”上升，再次重申了美联储官员最近数月的多次表态。

美联储在12月上调利率目标区间至0.25-0.5%，此后一直按兵不动。但过去一周美联储官员发表一系列显得信心十足的讲话，且经济数据持续表现较强，联储和金融市场目前都预计6月或7月会再度加息。

“今年可能会有两次，甚至三次升息，”哈克在Bond Club of Philadelphia说。他加入美联储的时间相对不长，今年没有政策决定投票权。

他没有具体谈及6月中旬或7月底联储政策会议上的行动。

哈克重申，预期通胀到明年一定时候将提高至2%的目标水平，并预测今年余下时间美国经济成长应比今年第一季取得的0.5%水平“明显乐观得多”。(完)