美联储决议背后的暗示令投资者顿生疑虑

图为在纽约证交所内工作的一名交易员。 REUTERS/Mike Segar

* 美联储决议，让基金经理对第四季保持审慎

* 寻求延续股市涨势的多头关注企业获利表现

* 美联储立场带动低风险债券扬升

记者 Simon Jessop/Emelia Sithole-Matarise 编译 王冠中/戴素萍

路透伦敦9月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)完整刺激举措将再持续三个月一事非但没让投资人欢欣鼓舞，反而让他们担心联储的决定对成长前景所做的暗示。

美联储先是暗示将缩减每月850亿美元买债规模，以回应经济数据的改善，但联储在9月会议上却决定按兵不动，让许多投资人开始质疑自己对美联储政策的假设。

第四季即将到来，而在第三季的三个主要投资模式--偏好股市胜过债市、偏好发达市场胜过新兴市场、以及偏好欧洲胜过美国--看来还会持续下去。

全球债券收益率过去一周随着美债收益率下滑，美元指数下跌了1%，油价下滑2%，而全球股市.MIWO00000PUS则持平。

这显示市场对于美国经济复苏的信心受到打击。正是这份信心先前引发了联储将把刺激措施规模削减50-150亿美元的预期。

“要说的话，美联储没有行动，在我看来使外界质疑它的信誉，而它们对数据的依赖不但不能降低市场波动，反而会增加波动性，”汇丰资产配置全球主管Fredrik Nerbrand称。

在美联储会议前，Nerbrand就已经对美国经济感到忧虑，现在仍是。“我们仍有相当庞大的主权债，尤其是美国公债。我们确实看到经济更显脆弱的证据。”

美联储的决定压低美国10年期公债收益率，由3%降至2.65%。德国10年期公债收益率回到接近六周低点，较美联储9月18日宣布决议前的近2%下滑15个基点。

**数据，数据**

鉴于美联储重申重视经济数据，尤其是就业数据，10月4日的非农就业报告将备受关注，而第三季财报季也将拉开序幕。

Rabobank资深固定收益策略师Richard McGuire认为，美联储的决定意味着，市场现今在如何回应数据上，已经有了不对称的偏向。

“预设立场已经改变。现在预设立场是，除非另有说明，流动性将保持充沛，”他表示。

许多投资人预期数据公布前后会有更剧烈价格变动，但这尚未体现在各类资产上。

在汇市，欧元兑美元一个月期波动率处于2012年12月以来最低水准；同时在欧美，对股市震荡的预期也已下滑。

欧洲Euro STOXX 50波动率指数.V2TX下滑了12%，美国VIX指数 .VIX跌2.5%，尽管脱离了美联储决议后的低位。

Union Bancaire Privee基金经理人Fares Benouari表示，对于增加和经济成长相关类股的押注，他仍感到放心，但从政策角度来看，其前景较不明确。

因此，他将注意财报季的表现，尤其是美国，以印证他的乐观立场。

“第三季财报季比起上半年，应该会带来一些预期中的改善，但不会带动全年每股盈利的上调。但说到2014年，我们开始听到执行长们的保守乐观说法，”他表示。

对冲基金似在押注今年股市大涨的情况将会持续。一对冲基金投资者表示，押注股票涨跌的股市多/空对冲基金在美联储决议后已增持美国股票净多仓2%，欧股小增，新兴市场则大增逾10%。(完)

(译文审校 沈以文/隋芬)

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