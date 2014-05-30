美联储官员称升息应尽早且加快速度

2012年6月19日在华盛顿拍到的美联储大楼上的雕塑。 REUTERS/Yuri Gripas

路透加州门洛帕克5月29日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应在结束购债不久后升息，而且升息速度应该快于美联储多数官员当前的预期。

美联储料将在今年秋天彻底结束购债计划。美联储主席叶伦此前称短期利率将在此后“一段时间内”保持在目前接近零的水平，而且随后也只会逐步升高。

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在其准备对一些知名经济学者及决策同僚的讲稿中，坚持其反对看法。乔治是美联储决策官员中立场最强硬者之一。

“在结束购债后不久，希望见到短期利率上扬以因应经济情况好转，”乔治说。她今年在美联储没有投票权，但会参与政策讨论。

乔治说，美联储自2008年12月以来就把利率维持低位在如此长的一段时间，使得银行业有动机冒险，从而可能危及金融稳定。她说，在经济复苏完成后还维持低利率，恐将刺激更多不必要的冒险行为。

美联储官员平均预期短期利率到2016年底时将仅有2.25%，远低于4%的历史正常水平。

她称，“我认为，以更快速度上调联邦基金利率可能是适宜的。”

何时升息成为目前美联储政策探讨的核心，美联储将于6月中期进行下次会议。美联储官员们日益表示他们倾向于低息会滋生泡沫，从而可能威胁金融稳定性的看法。

乔治称，尽管通过监管努力来遏制银行过度冒险很重要，但“我认为货币决策者也需要密切关注金融系统、以及利率政策如何影响金融市场的诱因和机构。”

她预测，一旦美联储开始升息，金融市场的波动性可能更高。但她指出，美联储必须坚持立场。

“在这样的环境下，升息政策面临的压力将很大，必须抵制住这样的压力。”她称。“如若不然，我们的政策就可能令人困惑，时断时续。”(完)

(编译 朱晓军/李婷仪/石冠兰; 审校 李春喜/李爽)

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