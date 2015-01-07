美联储加紧规划升息 对如何沟通意图展开激烈讨论

2014年10月28日在华盛顿拍到的美联储大楼。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿1月7日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月会议记录显示，会上决策者继续规划在今年稍后开始升息，但对如何沟通意图显然进行了激烈的讨论。

周三发布的12月16-17日会议记录显示，美联储官员评估了一整套的经济数据，显示在全球经济不振的情况下，美国经济仍保持复苏。

油价暴跌令美国通胀进一步远离美联储的目标，但消费者看来有支出意愿、经济正创造就业、而且企业投资似乎稳定。

“多位与会委员指出，消费者信心水准相对较高，暗示短期内非必需消费品支出强劲，多数委员认为近期能源价格大跌会带来提振，”会议记录显示。

“产业联络人指出企业状况普遍稳健，多个地区的企业表达了对今年前景进一步改善的乐观情绪。制造业活动强劲。”

但由于通胀仍低，欧元区和日本经济前景转弱，美联储纠结于如何最好的既承认美国经济改善，但又不承诺升息的任何特定时间表。

美联储的解决方式是发布了一份力图两全其美的声明。新的前瞻性指引指出，美联储将“耐心”对待何时结束金融危机的下一个篇章并开始升息的决定。

美联储还认为，上述措辞与之前的前瞻性指引保持“一致”。美联储之前的前瞻性指引称，“相当长一段时间”后才会升息。

委员们指出，“相当长一段时间”的措辞有些过时了，还是在2014年10月美联储结束购债计划时提出的。

会议记录显示，多数与会美联储委员认为，使用“耐心”这一说法，“在调整政策以对未来信息作出反应时，将比前一种措辞更具灵活性。”

透过说明新的前瞻性指引与其之前的声明一致，委员会希望“避免新措辞被错误解读为委员会政策意图发生改变，”暗示升息时间已经接近。

美联储主席叶伦在12月17日的记者会中澄清，“耐心”的措辞意味着美联储至少在“几次”会议之内不会升息。

“在我看来，美联储似乎是想选择站在‘别太担心联储会太快升息’这派看法的的一边，”波士顿Fiduciary Trust Co投资长Michael Mullaney表示。

“如果美联储在今年稍后继续这么说，那很好，不过很多人会认为最好年底之前什么都不会发生，因为油价造成全球景况疲弱，”Mullaney表示。(完)

(编译 徐文焰/杜明霞/陈宗琦；审校 张荻)

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