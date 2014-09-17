焦点：美联储新政策工具辩论底定 RRP将成为次要工具

9月17日，美联储主席叶伦在华盛顿召开的记者会上讲话。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约/旧金山9月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三表示，一项已经讨论些许时日的控制利率工具仅会暂时使用，让联储有时间筹划更为全面的货币政策正常化策略。

美联储官员结束两天会议后，公布最新的逐渐收紧超宽松政策及缩小资产负债表的计划。

新“退出准则”很大程度厘清的是，当到了要升息的时候，隔夜逆回购工具(overnight reverse repurchase facility, RRP)将扮演次要角色，由其他两个更为熟悉的政策利率唱主调。

美联储政策制定委员会在正式政策声明外另行表示，“隔夜RRP工具将只会用在相当必要的时候、且当不再需要协助控制联邦基金利率时将逐渐淘汰”。

许多美联储官员、经济学家以及金融市场人士一度认为，隔夜逆回购工具将成为调节利率的主要杠杆，同时在一项新的货币政策架构中扮演核心角色；这项工具已经进行了一年的测试。

然而在围绕这项工具的优点及潜在风险进行长期辩论后，美联储决定作出让步，令这项工具仅作为指标联邦基金利率与超额存款准备金利率的补充。

逆回购操作已有其他国家央行采用，但对于美联储而言，这样无限额的操作仍非常陌生。

在逆回购操作中，央行提供美国政府债券，向银行、货币市场基金以及抵押贷款融资机构换取现金，换句话说就是付钱请这些机构将资金放在联储。

纽约联储官员对这项新工具筹划远大的计划，旨在协助收回联储在金融危机后为提振经济所释出的庞大资金。

但其他地方决策官员对于把这一新工具作为收紧货币政策的措施之一抱持保留态度。

美联储向来只和一些特定的银行打交道，因此扩大参与机构的范围可能会令联储官员担心稳定性的问题。

此前几次会议纪录显示，美联储官员即将就“退出原则”达成协议，官员们希望在开始升息很早之前就发布这些原则。

**辩论终结**

去年底当纽约联储加速测试隔夜逆回购工具时，金融市场人士就开始准备应对美联储在短期融资市场新的大动作。

去年12月，纽约联储市场主管Simon Potter说，这个工具的使用者对他的团队表示，“如果未来全面实行的话”，它将可有效地控制货币市场利率。

“当它刚开始使用时，大家都认为它是货币政策不可或缺的要素。”道明证券分析师Gennadiy Goldberg说。

不过1月时美联储政策制定委员会决定，在测试过程中新利率若有任何后续调整，需由美联储主席来批准。此举显然是想分散一些纽约联储对隔夜逆回购工具的控制权。

3月底，就在离纽约联储总部不远的地方发表的演说中，费城联储总裁普洛瑟对债市交易员表示，这个工具的命运最终掌握在联储政策制定委员会手中，而不是纽约联储公开市场部门的手中。

该如何收回2008年以来挹注到经济的逾3万亿美元，又不致于导致市场慌乱或者损及经济复苏，已成为美联储面临的终极挑战。

自4月以来政策会议都把这一新工具作为关键议题。他们的一大主要担忧在于，让货币市场基金可以不受限制地使用新工具，在资金紧张时可能引发更多风险资产出现资金外逃的现象。

7月时大多数官员似乎都认同对该工具的依赖应该是有限度和暂时的，这样的看法在周三正式定案。

根据新的原则，主要政策利率仍将是银行之间的隔夜贷款利率，即众所周知的联邦基金利率。美联储打算主要透过调整超额存款准备金利率(IOER)来让利率进入目标区间。他们表示，回购利率只会在必要时使用。

上次美联储会议纪录显示，联邦基金利率目标区间将维持在0.25个百分点，超额准备金利率为区间上限，而回购利率则作为区间下限。

“FOMC一直希望能重回更传统的方式，”叶伦对记者表示。

“我想强调隔夜RRP工具将只会在必要的时候使用，且当不再需要控制联邦基金利率时，将会逐步退场，”她表示。(完)

(编译 张明钧/徐文焰/戴素萍 审校 孙茉莉/龚芳)

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