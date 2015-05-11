交易商对美联储今年12月首次升息的预期概率从62%降至51%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月8日 - 美国政府周五公布的数据显示，今年的就业人数增幅放缓。交易商因此下调对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前上调指标利率的预期。
劳工部报告公布后，美国短期利率期货合约上升。根据使用联邦基金利率期货合约追踪美联储升息预期的CME FedWatch，交易商预期美联储首次升息落在2015年12月的可能性为51%。
报告公布前，交易商对年底前升息的预期要更为强烈一些，认为首次升息落在12月的可能性有62%。3月就业岗位增幅大幅下修，拖累三个月平均增幅降至191,000个，低于4月份的223,000个。
“3月就业岗位增幅下修，确实值得注意，”Platinum Partners总裁Uri Landesman称，“我认为这与多数已出炉数据的情况相符：经济稍微放缓，就业岗位创造也略放缓。”
美联储自2009年12月以来一直将短期利率维持在近零水平。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。