交易商对美联储今年12月首次升息的预期概率从62%降至51%

路透5月8日 - 美国政府周五公布的数据显示，今年的就业人数增幅放缓。交易商因此下调对美国联邦储备委员会(美联储/FED)年底前上调指标利率的预期。

劳工部报告公布后，美国短期利率期货合约上升。根据使用联邦基金利率期货合约追踪美联储升息预期的CME FedWatch，交易商预期美联储首次升息落在2015年12月的可能性为51%。

报告公布前，交易商对年底前升息的预期要更为强烈一些，认为首次升息落在12月的可能性有62%。3月就业岗位增幅大幅下修，拖累三个月平均增幅降至191,000个，低于4月份的223,000个。

“3月就业岗位增幅下修，确实值得注意，”Platinum Partners总裁Uri Landesman称，“我认为这与多数已出炉数据的情况相符：经济稍微放缓，就业岗位创造也略放缓。”

美联储自2009年12月以来一直将短期利率维持在近零水平。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。