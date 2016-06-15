综述：美联储维持利率不变 暗示未来升息次数减少

路透华盛顿6月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次。但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

不过，就连今年的利率预期也不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。

美国5月就业增速突然放缓，在美联储政策会议前引发外界对就业市场强劲程度的疑虑。联储主席叶伦承认，需要看到经济强健的明确信号后才会升息。

“我们的确需要确认(经济)存在充足动能，”叶伦在记者会上称。

美联储将今年的经济增长预估从之前的2.2%下调至2.0%，将2017年的成长预估从2.1%下调至2.0%。

联储还将联邦基金利率的长期预期下调25个基点至3%，并暗示其在年底后收紧货币政策的步幅将不再那么积极。

对于联储是会早至7月升息，还是会等到更多良好数据公布后，在9月会议上行动，叶伦含糊其辞。

“我不敢说就在下次或下下次会议上，但有这种可能，”叶伦称。“比方说7月前看到的数据有可能令我们相信，经济正处于非常好的运行状态，这不无可能。”

叶伦认为，美国经济自4月以来似乎动能增强，但就业市场的势头有些减弱。

叶伦承认，英国可能“退欧”的风险是影响周三利率决定的因素之一，她并表示，6月23日的公投“将会给经济和全球金融市况造成影响。”

美联储政策声明发布后，金融市场基本排除了今年升息的可能性，美国短期利率期货上扬。美股收低。

**没有升息意愿**

美联储的利率决定得到一致通过，就连一贯力主升息的堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治也没有提出异议。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)显然没有什么升息的意愿，”Amherst Pierpont Securities的分析师Stephen Stanley表示。

继去年12月进行10年来首次升息后，美联储一直按兵不动，其银行间隔夜拆借利率目标区间目前仍保持在0.25-0.5%。

不过围绕全球经济体质的担忧已有所缓解，近来公布的美国数据也说明，5月意外疲弱的就业报告可能只是个例外。

路透调查的分析师普遍预计，美联储周三升息的机率基本为零。(完)