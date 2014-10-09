芝加哥联储总裁敦促加息需耐心（更新版）

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路透威斯康辛州普利茅斯10月8日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三再度敦促美联储在加息问题上需“格外耐心”，若有必要可允许通胀率升至高达2.5%，以使经济恢复稳健。

“我认为，如果我们试图将通胀率推至刚好2%的水准不过线，那意味着我们有可能实际不会达到这一水准，要知道我们可能相当长一段时间都不会达到该水准，“埃文斯对记者表示。

“我希望有足够的动能可以使通胀率超过2%，”埃文斯称，“我认为这不会有什么问题。”

这是埃文斯不到两周的时间第三次警告不要过早加息，是他对低通胀危险发表的最强硬表态。

与周二传递出类似信息的明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔一样，埃文斯也在努力为本月稍晚的美联储政策会议做准备，届时有关货币政策方向可能明朗化。

颇具影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利周二称，市场认为短期利率在2015年中段上升，这种预期“合乎情理”。

埃文斯和柯薛拉柯塔这样的温和派决策者的感受有所不同，他们都表示希望等到2016年再升息，称主要原因是通胀较低。埃文斯今年在美联储政策委员会没有投票权，而柯薛拉柯塔有投票权。

另一边是强硬派官员，如达拉斯联邦储备银行总裁费希尔，他周五将在德克萨斯州发表讲话。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四将在拉斯维加斯讲话。

随着美联储官员传递出对立的信息，将很难说哪些表态会对政策产生影响。Jefferies分析师Thomas Simons认为，应该听听埃文斯的看法。

Simons在报告中表示，“他希望美联储在升息前，绝对100%地确定经济站稳了脚跟。考虑到他在2015年拥有投票权，这种看法在明年(美联储)决议中将成为一个重要因素。”(完)

(编译 李爽/朱晓军；审校 张荻)

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