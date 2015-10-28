焦点：美联储年内加息有望 叶伦现需消除歧见杂音

图为美联储总部内的会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透纽约10月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周三把12月加息重新提上日程，未来几周，面对或许良莠不齐的经济数据，她可能需要“消除”美联储内部的歧见，以强化这种讯息。

美联储结束为期两天的政策会议后，明确提及12月15-16日召开下次会议时可能考虑升息，之后市场降低了对美联储将维持近零利率直至明年的预期。

叶伦长期以来一直认为，今年加息是美联储的基本情景假设，但她的传递的信息被淹没，因为有些反对的声音，且美联储传递出纷杂不一的信号，称这要“取决于数据”。

分析师及美联储前官员表示，叶伦应做好与市场的交流，要么再次确认美联储下月有望加息，要么明确地放弃，这或许要在12月初之前做到。

做不到则可能埋下混乱祸根，市场或许反应过大，大幅推升借款成本，并妨碍经济复苏。

“她真的必须努力让政策决定尽可能获得一致同意，”Euler Hermes首席分析师Dan North表示。“否则又会回到令人迷惑不解和模糊不清的老路上去。”

交易商目前认为美联储在12月实施近10年来首次升息的机率为47%，高于政策声明发布前的34%。

叶伦从现在到11月将有更多时间观察通胀和就业数据表现，首先就是周四将出炉的第三季经济增长数据，以及周五的个人所得数据。

但由于美联储两位理事近来反对其他联储官员的看法，并敦促应对调整利率保持耐心，而且投资者的怀疑情绪有所升温，叶伦可能需要放弃对意见一致的追求，而是更强有力地为采取升息行动创造条件。

“我的看法是，她应该更加积极，这有利于减少甚至消除杂音，”美联储前副主席布兰德指出。

“这样做的好处是如果12月确实升息，能降低市场受到的冲击和意外情绪，他们不希望出现重大意外。”

虽然2007-2009年经济衰退的伤疤正在愈合，但全球经济增长步伐正在放缓，而且欧洲、日本和中国的央行仍处于宽松政策模式。美联储升息举措将影响全球金融市场，打击外币，特别是吸引资金离开新兴市场。

尽管美联储不断透露今年会采取行动，但很多投资者认为，鉴于缺乏通胀而且经济增长不温不火，美联储决策者不会扣动升息的扳机。

美联储理事塔鲁洛和布雷纳德，以及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯，都已经表示支持按兵不动。叶伦9月24日重申今年仍可能升息不久之后，他们发表了上述看法。

塔鲁洛、布雷纳德和埃文斯今年都具有投票权，而且另一位颇具影响力的决策者--纽约联邦储备银行总裁杜德利曾表示，无论何时升息，都不应令人意外。

**12月的关键三天**

12月2日在华盛顿经济俱乐部(Economic Club of Washington)发表演说，以及12月3日的国会证词，这连续两天的两次公开场合露面，可能是叶伦为市场提供信息的良机。

届时美联储将已得知10月的几项物价指标，以及制造业、贸易和零售销售数据。叶伦也将知晓10月的就业报告，但11月的就业数据将于12月4日出炉，这是12月中公布政策决议前的最后一份就业数据。

许多分析师仍认为，美联储将等到2016年才开始近十年来的首度升息，指因就业成长温和，而且没有多少证据显示通胀率能够升至美联储2%目标。强势美元与油价下跌压制了通胀。

“要么是数据提高升息机率，要么美联储必须释出即将升息的信号，”法国兴业银行首席美国分析师Aneta Markowska表示。她预期美联储12月仍将按兵不动，但称周三的声明是“轻推市场”向升息迈进的“一个微妙尝试”。

善于聆听、也备受敬重的叶伦，或有必要将自身意志加诸于市场，以及重视自身透明度和共识之建立的美联储，亦即在联储政策委员会开会前，需注意避免对决定做出预先判断。

叶伦的友人布兰德表示，对于坦率直言的同仁，叶伦不会加以“打压”，而是会在11月底或12月初以明确的演说将他们的影响“挤掉”。

“如果她坚定地认为该做什么，就会非常努力地推广自己的看法，而且几乎肯定会占上风。”(完)