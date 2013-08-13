美联储就何时升息给出暗示比何时结束购债更重要--联储研究

路透旧金山8月12日 - 对试图确定美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时可能结束大规模购债计划的投资者而言，两家颇有影响力的地区联储银行的研究员发出了明确的讯息：不要自寻烦恼。

旧金山和纽约联邦储备银行的经济学家在周一发表的最新一期旧金山联储经济研究报告(Economic Letter)中指出，就货币政策对美国经济增长和通胀的影响来说，美联储就何时将开始调升短期利率给出的暗示更加关键。

他们表示，联储购债计划为经济带来了温和提振，但如果该央行未同时承诺将维持低利率，则该计划的影响远没有那么大。

他们指出，该研究结果不仅适用于过去几轮的量化宽松政策(QE)，也适用于当前的第三轮QE。

“我们的分析表明，围绕美联储何时将开始上调联邦基金利率的沟通，要比就结束购债的具体时间给出的暗示更重要，”旧金山联储资深经济学家Vasco Curdia和纽约联储资深经济学家Andrea Ferrero写道。

公债收益率在6月大涨，而股市下挫，因联储主席伯南克称，央行可能在今年稍晚缩减购债规模，并在明年年中结束购债，届时失业率或将降至7%左右。

美联储官员此后表示，投资者显然对联储意图这么快结束购债而吃惊。这些官员同时也表达了他们对于市场反应如此强烈感到意外。

决策者后来还采取行动，成功地令市场相信，缩减购债规模并不意味着联储接近调升利率。

即便政策立场最强硬的联储官员也在努力强调，结束购债并非表明美联储已放弃低利率承诺，即只要通胀前景依然温和，联储就将维持低利率，直到失业率至少降至6.5%。

周一发表的这项研究结果展现出该承诺为何如此重要。

分析显示，美联储规模为6,000亿美元的QE2对GDP增长率和通胀率的贡献分别约为0.13个百分点和0.03个百分点。

研究人员称，若联储没有承诺维持低利率，QE2对经济增长和通胀的贡献将分别仅为0.04和0.02个百分点。

“前瞻性指引对于QE的有效性至关重要，”他们写道。

这种观点与一些美联储官员的看法不谋而合，后者曾表示，联储主要的政策工具是而且应当是利率，而非购债。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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