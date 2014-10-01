FED理事反驳财政部和联储协同工作效果 指威胁后者独立性

路透华盛顿9月30日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周二表示，他担心美联储和财政部有关债务管理和其他问题的合作会有损美联储的独立性，应该予以避免。

鲍威尔在回复哈佛经济学家团队的调研时表示，财政部最近几年努力促进较长期债券的销售，此举削弱了美联储通过量化宽松来拉低长期利率的效果。

包括前财长萨默斯在内的该经济学家团队暗示，两个机构的协同合作，尤其是在危机时期，是为了确保政府债务管理计划和美联储货币政策同步进行。

鲍威尔称，我认为该建议对于美联储来说存在风险，他指出，二战后美联储和财政部曾经合作过几年，就削弱了美联储的独立性。

“有很多证据可以证明货币政策独立性更有利于宏观经济。债务管理和货币政策方面的积极协作有可能造成对独立性的质疑，即便危机时期也是如此，”鲍威尔说。

他淡化了该团队的结论，即财政部债务管理削弱美联储量化宽松举措的影响。他说，比如，量化宽松向市场传递出一个强有力的信号，即美联储将支持经济，对市场起到心理暗示作用。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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