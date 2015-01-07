美联储看淡全球动荡局面 坚信美国经济复苏难以逆转

路透华盛顿1月7日 - 全球通缩威胁、石油行业债券违约忧虑以及油企裁员人数激增，都无法改变美国联邦储备委员会(美联储)的坚定信念：美国经济复苏已站稳脚跟。

周三新公布的贸易数据以及消费支出不断增强的信号证实，在备受不确定性煎熬的全球经济当中，美国仍是一大亮点。

美国11月贸易逆差缩窄至不足400亿美元，为经济成长提供助推，与此同时美国人在进口石油方面的支出下降。

此外，第一份有关圣诞节假日销售季的企业报告也表明，这些节省下来的资金至少有一部分流向了商店。J.C. Penney(JCP.N)公布11月和12月同店销售上升3.7%，公司股价也随之大涨将近20%。

根据周三公布的会议记录，美联储在12月政策会议上近距离评估了全球油价暴跌以及欧洲的动荡局势，并确定这些负面趋势难以逆转美国经济的整体强势。

“几名与会官员...认为实体经济最终显露出的增长势头将比预期更强，而另外几人则认为，能源价格下跌对国内支出的促进作用可能会相当大。”

这份会议记录或许会为今年确立一个重要的经济主题：随着美联储政策与其他主要央行的政策分道扬镳，全球系统将会如何反应。

欧洲央行与日本央行预计将在未来数周至数月继续放松货币政策；而新兴市场近几年吸引到创纪录规模投资的闪亮表现也已趋于黯淡。

“美联储会议记录为结束量化宽松后的政策环境给出了定义，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。“若美联储采取积极的行动，将会吸引资金离开新兴市场。”

自美联储12月16-17日会议以来，全球整体状况可以说已经转弱。会议记录中指出，如果全球经济急剧滑坡，美国也难以独善其身。

这种连带影响已经出现。信贷分析师已将关注目标锁定油企勘探与生产企业的负债；标准普尔在2014年底调降了六家企业的债信评级，并断言若油价仍维持在极低水平，整体行业都将承压。

不仅能源企业的劳工受到直接冲击，其他关联行业也受到影响。美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)本周宣布将裁减756名工人，因为能源企业使用的钢管和其他产品需求下滑。

但分析师认为，低廉油价带来的正面效应才刚刚开始，料会使美联储坚定地保持正轨，即便油价下跌未来数月将推动通胀率进一步远离美联储的目标。

贸易逆差缩窄促使分析师上调对2014年经济成长预估。

油价下跌还给消费者省下数以千亿计美元，这种趋势在11月零售销售数据中开始明显显现。12月的数据料仍然强劲，全美零售商联合会预计12月零售销售较上年同期成长4.1%。

**债券收益率下降**

Cornerstone Macro分析师Roberto Perli在最近的一份分析称，美国公债收益率稳步下跌，更多地说明了油价下跌推动下的通胀趋势及其对经济的较长期影响，但对未来利率趋势预期的反映较少。

他说，公债收益率下跌，部分原因是由于在对经济成长的预期继续升温之际，投资者抵销通胀的需求也在下降。

“投资者可能倾向于假定债券市场正对美国经济释出非常悲观的讯息，但实际上，债市传达的状况完全相反，”Perli写道。

“10年期公债收益率表明的成长预期本月实际上有所改善，而且自从夏季油价开始下跌之后，一直在改善。债市认同我们的观点，即油价下跌对整体美国经济来说是好事。”(完)

(编译 郑茵/徐文焰/李爽 审校 杜明霞/张若琪/戴素萍)

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