美联储仍对复苏充满信心 暗示未来升息步伐会略微加快

路透华盛顿6月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)周三表示对美国经济正在稳步复苏充满信心，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

不过与此同时，美联储官员降低对长期目标利率的预期，表明对摆脱严重危机及应对劳动力参与率下降等不利人口因素的预期略微降低。

美联储一如预期继续推进缩减一项主要的刺激计划，从7月开始将每月购债规模由450亿美元降至350亿美元。

美联储主席叶伦在午后的记者会上公布了短期内充满信心的诸多理由，包括从家庭支出展现韧性到就业市场改善。虽然官员们将美国2014年经济成长预估由2.9%调降至2.1-2.3%之间，但叶伦称这是受恶劣天气等“临时性”因素的影响，经济目前正在回升。

“当前季度中，经济活动正在反弹，而且将继续以温和速度扩张，”她说。“经济正继续朝着实现充分就业及2%通胀目标的方向前进。”

但叶伦说，“有关较长期的经济成长预估略微下滑”，这促使美联储官员把他们对长期联邦基金利率的预估从4%降至3.75%。

这低于纽约联储总裁杜德利所认定的长期水平4.25%。

美联储为期两天的政策会议结束了，面对当前的经济状况：通胀缓慢小幅攀升，失业率下滑，经济成长率预计在未来两年内达到约3%--高于长期趋势水平，央行仍然态度从容。

美联储决策官员因此指出，未来两年利率上调的幅度将略高于3月发布的季度预估。

美联储在2008年12月将隔夜利率降至近零水平，以因应金融危机及经济衰退。随着经济复苏，未来利率回升的速度及时间点，是联储官员目前要做的关键决定之一。

16名联储官员在本次会议上提交的个人升息预测中，有13人表示应在明年开始升息。对2015年底时的利率水平预估中值为1.125%，略高于3月的预期。联储官员还认为2016年的加息速度将略微加快，对当年年底时的利率水平预估为2.5%，高于3月时预期的2.25%。

尽管预估中值上升，联储内部却远未达成一致看法。每位官员的预估较三个月前更加分散。

股市对美联储声明反应平静，但在叶伦讲话后上扬。标准普尔500指数收在纪录高位，10年期美国公债上升，收益率(殖利率)降至2.59%。

美联储官员对升息时间的看法图表：link.reuters.com/zah77v

联储官员政策立场图表：link.reuters.com/qyv22w

**保持政策稳定**

本次政策声明与4月会议结束后的声明措辞基本一致，重申利率将在结束购债后“相当长一段时间内”保持在近零水平。联储表示，尽管近期就业岗位增加，但失业率仍然“高企”，并指出其关注的通胀率指标仍低于目标。

“就政策方面而言，倾向于保持稳定，”Action Economics董事总经理Kim Rupert表示。“不少鸽派人士希望先确定复苏是真实存在的。”

叶伦过去曾警告不要把个人的利率预测解读为政策委员会可能如何行动的明确暗示。她提醒到，新委员的到任及前理事史坦的离职，使得这次的匿名预测难以和3月预估相比较。

叶伦表示，眼看危机应对时代就要结束，但央行还没有就如何管理货币政策达成一致。

美联储在政策声明中表示，将继续把到期资产的收益拿去再投资，意味着联储规模高达4.3万亿美元的资产负债表暂不会有变动。决策者还在讨论如何及何时缩减那些资产，以及如何管理利率，因有大量现金透过不同的危机计划挹注到银行体系。

“我们已经有很大的进展，但我们尚未得出结论，”叶伦表示。她并预期今年稍后将公布更详细的计划。

央行官员在调降2014年成长预测时，将今年经济开局出师不利纳入了考量，此前的严冬天气使得主要城市的活动陷入瘫痪。美国政府上个月公布，第一季GDP环比年率为下滑1%，有分析师指出自那之后的数据暗示萎缩程度可能更加严重。

尽管经济成长如今看来在反弹回升，但仍有疲弱之处，尤其是房地产领域。美联储官员认为经济和劳动市场所面临的风险“几近相等”。(完)

(编译 李爽/李婷仪/徐文焰/戴素萍 审校 许娜/白云)

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