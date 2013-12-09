美联储内部缩减购债呼声见涨

路透12月9日 -美联储内部认为其下周会议上应缩减购债的呼声越来越高，圣路易斯联储总裁布拉德周一也表态支持这一立场。布拉德有时被视为美国货币政策的风向标。

布拉德对“小幅缩减购债”的支持态度有些令人意外。他也同立场较为强硬的官员一样，希望开始放慢美联储每月850亿美元的资产购买速度。这些立场强硬派官员中，有两位亦在周一发表讲话。

近几个月，布拉德曾反对因通胀率过低而降低货币政策的宽松程度。

但他表示，在12月17至18日的会议上缩减购债，就是认同去年9月开始该计划以来就业市场出现重大改善，同时仍具有相当的灵活性，如果通胀率继续徘徊在远低于美联储2%目标的水平，联储能够掉转方向。

布拉德认为，如果美联储在不久的将来开始削减购债规模，可能并不会让投资者猝不及防。

“如果我们很快开始缩减刺激，实际上我认为金融市场应该可以消化这一影响，”他在圣路易斯对一群金融分析师表示。“我们将在经济数据变得更为强劲的情况下缩减刺激，因此我认为市场对此会放心得多。”

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔以及达拉斯联储总裁费希尔长期以来一直反对购债计划，他们在周一均表示，继续推行超宽松货币政策的风险要超过其好处。

堪萨斯城联储总裁乔治在全年当中一直不赞成这项计划，费城联储总裁普洛瑟周五也表示，“这件事情越快结束越好。”

但美联储的领导层并未明确表示将作何打算，虽然一些经济学家目前相信联储可能下周开始削减购债规模，但多数人仍认为联储会等到明年1月或3月，以确定近期出现的就业市场增强迹象是可以持续的。

Bank of the West驻旧金山首席分析师ScottAnderson说，布拉德的言论暗示美联储越发接近采取行动。但Scott Anderson仍然预计美联储会等到明年初。

“既然布拉德等鸽派官员开始发表此类言论，这就说明缩减购债的决定已非常接近了，”他说。

失业率自衰退后高位10%降至了7%，故金融市场急欲知道何时美联储会迈出第一步。上个月美国非农就业岗位增加了20.3万个，超过分析师的预估。

“对此的一种反应就是‘如果在下次会议上只是小规模的缩减会怎样？’这将证实就业市场取得的进展，我认为这是不可否认的，”布拉德说。“如果通胀率并未朝着目标前进，那么委员会就会在随后的会议上暂停缩减措施。”

布拉德还说，没有什么迹象显示宽松的货币政策在美国经济中引发了新的泡沫。他表示需要担心的一个领域是债券市场，但他指出，美国公债收益率自春季以来已有所上扬。

布拉德说，“我认为部分那种所谓的泡沫在夏季和秋季或已经消失了。”

拉克尔在北卡州的夏洛特发表讲话称，继续推进美联储的购债计划对经济没有太大帮助，因为经济受到人口和生产率增长放缓的抑制。

但继续购债“的确会增大我们的资产负债表规模，进而会在收回刺激政策时机成熟时加大退出过程的相关风险，”他在夏洛特商会表示。

拉克尔在过去曾表示，美联储在12月到3月期间开始缩减购债计划，是比较合适的。

他警告称，对于购债计划作出的任何调整，都会令市场质疑短期利率的前景。

美联储曾表示，在失业率至少将至6.5%之前，仍将维持指标利率在近零水准。

“我们要非常小心地确保，我们的沟通是明确的，而且市场对短期利率的前景预期和我们一致，”拉克尔补充说，他“对于过于频繁地调整这些门槛持谨慎态度”。

一些经济学家预测美联储会调降失业率门槛，以此让市场相信，即便购债计划接近结束，短期利率仍将维持在低位。(完)

(编译/审校 李爽/郑茵/侯向明/戴素萍/杜明霞)

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