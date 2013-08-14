美联储可能9月开始缩减买债计划--亚特兰大联储总裁

路透亚特兰大8月13日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能最快在9月开始缩减其买债刺激计划，尽管通胀低于目标。

洛克哈特表示，美国经济表现喜忧参半，以致于美联储决策者难以为下个月缩减及最终停止资产买进计划拟订出详细的路线。

但他认为美联储有可能至少小幅缩减目前每月850亿美元购债规模。

“我不排除9月的可能性，”他在一场演说后对记者表示，“因为我认为这是一个要着手处理的决定，无论是在9月、10月或12月，应当要看作审慎的第一步。”

一段时间以来，美国通胀一直远低于美联储的2%目标。但洛克哈特表示，他认为没有通货紧缩升高的迹象，而且当前的通胀背景可能仍和量化宽松小幅缩减相符。

洛克哈特声称就业市场取得“重大”进展，但表示经济增长疲弱让他有理由暂停(收紧脚步)。美国国内生产总值(GDP)环比年率连续两个季度表现疲弱后，在第二季升至1.7%。

“近期数据呈现出的景象并不一致，”他说。“就业增长的强劲程度足以拉低失业率，但GDP成长步伐依旧迟滞。”

美国7月失业率从6月的7.6%降至7.4%。

为了应对金融危机和经济深度衰退，美联储将官方利率降至零水准，并购买接近3万亿(兆)美元抵押支持债券(MBS)和公债，借此维持长期利率处于低位并支持经济复苏。

洛克哈特称，经济面临的一个重大风险仍来自华盛顿，国会民主共和两党间可能又会像2011年时那样，围绕债务上限问题争吵不断，从而动摇消费者与企业信心。

不过，就算是克服了财政阻力而且经济扩张平稳推进，进一步缩减资产购买规模的门槛也将很高。

“从现在开始的经济前景是影响未来就资产购买计划作出决定的真正重要因素。我需要能够确定就业市场已取得的进展不会停滞不前，且通胀率下滑的压力没有加剧，”洛克哈特表示。(完)

(编译 戴素萍/徐文焰；审校 张荻)

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