美国明尼亚波利斯联储总裁称联储上周维持利率不变是正确之举

路透明尼亚波利斯9月26日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周决定维持利率不变是“正确之举”，因为通胀率依然较低，而且有更多工人回到劳动力大军。

“对我来说，这意味着我们在调整利率之前还要等一段时间，”卡什卡利对记者表示。

美联储官员在9月21日以7-3的投票结果决定维持指标隔夜拆款利率目标在0.25%-0.5%不变。卡什卡利目前作为非投票委员参与美联储政策讨论，不过明年将有投票权。

“我的确认为这是正确之举。我支持会上作出的决定，”卡什卡利表示。“对我来说，通胀过低的风险压过了过高的风险。”

美国8月失业率为4.9%，低于许多分析师认为的长期可持续水平，而多数美联储官员预期失业率还将进一步下降。

通胀率四年来一直远低于美联储2%的目标水准。

卡什卡利指出，他认为自己既不是货币政策鸽派，也不是鹰派。

他称，他会观察通胀、通胀预期以及失业率的情况，来决定最合适的利率水平。

“如果数据变化而且通胀率上升，或者通胀预期上升，又或者我们认为整体失业率迅速下降、抑或我们相信就业市场闲置劳动力已经耗尽，那么在我看来就代表着，好吧现在到了行动的时候了，”卡什卡利表示。“那么我或许会与鹰派站在一起。”(完)