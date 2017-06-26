美国旧金山联储总裁认为逐步升息对于经济进一步增长至关重要

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透悉尼6月26日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，由于美国经济处在充分就业状态，且通胀率有望在明年触及美国联邦储备委员会(美联储，FED)2%的目标，所以美联储需继续逐步升息，以保持经济稳步顺利发展。
“如果我们的行动推迟太久，经济最终将过热，会带来通胀或一些其他问题，”威廉姆斯在为悉尼科技大学准备的讲稿中称。
“逐步升息以使货币政策恢复正常，有助于我们保持经济在较长时间内以可以持续的速度成长。”
美联储本月早些时候实施今年第二次升息，并暗示2017年还会升息一次，2018年升息三次。但因最近通胀减弱，且经济增长停留在2%，交易商押注美联储的升息步伐将更为缓慢。
威廉姆斯周一似乎热衷于重塑这些预期。跟美联储主席叶伦一样，威廉姆斯称他相信最近疲软的通胀数据将是暂时现象，并预计到明年时通胀将回到2%。
同时，威廉姆斯表示就业市场将继续加强，目前位于16年低点4.3%的失业率，可能进一步下降，持于略高于4%的水准直至明年。
“就业市场非常强劲，其实伴随而行的是经济超过安全限速变得过热的风险，这最终会破坏扩张的可持续性，”威廉姆斯称。“我的目标是让经济扩张尽可能长久地处于可持续的基础上。”
威廉姆斯重申了美联储今年拟启动缩减4.5万亿美元资产负债表的计划，还承诺美联储会以良好沟通和渐进的方式让政策正常化，以降低国内外不必要的市场混乱。
“公众越了解情况，(美联储)行动引发不必要的市场波动的机率就越低，”威廉姆斯说。(完)
(编译 李爽/杜明霞/侯雪苹；审校 艾茂林/张荻/李婷仪)
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