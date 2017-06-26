美国旧金山联储总裁认为逐步升息对于经济进一步增长至关重要

路透悉尼6月26日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示，由于美国经济处在充分就业状态，且通胀率有望在明年触及美国联邦储备委员会(美联储，FED)2%的目标，所以美联储需继续逐步升息，以保持经济稳步顺利发展。

“如果我们的行动推迟太久，经济最终将过热，会带来通胀或一些其他问题，”威廉姆斯在为悉尼科技大学准备的讲稿中称。

“逐步升息以使货币政策恢复正常，有助于我们保持经济在较长时间内以可以持续的速度成长。”

美联储本月早些时候实施今年第二次升息，并暗示2017年还会升息一次，2018年升息三次。但因最近通胀减弱，且经济增长停留在2%，交易商押注美联储的升息步伐将更为缓慢。

威廉姆斯周一似乎热衷于重塑这些预期。跟美联储主席叶伦一样，威廉姆斯称他相信最近疲软的通胀数据将是暂时现象，并预计到明年时通胀将回到2%。

同时，威廉姆斯表示就业市场将继续加强，目前位于16年低点4.3%的失业率，可能进一步下降，持于略高于4%的水准直至明年。

“就业市场非常强劲，其实伴随而行的是经济超过安全限速变得过热的风险，这最终会破坏扩张的可持续性，”威廉姆斯称。“我的目标是让经济扩张尽可能长久地处于可持续的基础上。”

威廉姆斯重申了美联储今年拟启动缩减4.5万亿美元资产负债表的计划，还承诺美联储会以良好沟通和渐进的方式让政策正常化，以降低国内外不必要的市场混乱。

“公众越了解情况，(美联储)行动引发不必要的市场波动的机率就越低，”威廉姆斯说。(完)