美联储副主席费舍尔：限制联储独立性的提议是“危险的”

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透华盛顿11月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔周三表示，国会影响美国货币政策可能会妨碍美联储控制通胀，而且与普遍接受的央行独立性规范背道而驰。
20多年来通胀一直保持在低位，“我猜，很大程度上是因为美联储不受政界干扰、保持着独立性的信誉，”费舍尔在全美经济学家俱乐部(National Economists Club)会议上表示。
费舍尔表示，让美联储坚守一项政策规定、或是就每项政策决定都要向国会有交代，这样做将“很危险”，而且不符合普遍共识，即制定货币政策时若摆脱了日常政治影响，才会更有效率。
费舍尔在一份22页的演讲稿中表示，央行独立性长期以来取得了成功，不应被削弱。他还称，如果当选的国会议员或政府对(货币)政策指手画脚，美联储将无法有效地应对危机。
费舍尔表示，因此审核美联储的提议“意味着背离已成为美联储等全球主要央行特征的现代管理结构...倘若按照提议，每当一项货币政策决定偏离某个简单公式时，便召开国会听证会，那么美联储将承受政治制约，而从经验来看，央行应该与之独立。”
费舍尔的这份预先准备的演讲稿并未提及美国货币政策或经济形势。(完)
(编译 王颖/许娜；审校 龚芳/王丽鑫)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。