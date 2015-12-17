焦点：美联储为拉抬利率逆回购操作不设上限 规模可达2万亿美元

路透纽约12月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)积极扩展新的政策工具，用来将美国利率从近零水准抬高。美联储周三表示，预计其旨在回笼金融市场多余资金的逆回购操作，规模可能达约2万亿(兆)美元。

美联储周三如期实施近10年来的首次升息，并称隔夜逆回购计划(ON RRP)实际上将不会有上限，目前该操作的上限为3,000亿美元。

纽约联储发布声明称，该工具将“仅受限于(联储)直接持有的公债价值”。上周，美联储总额近4.5万亿美元的投资组合中，约持有2.5万亿美元公债。

分析师原本预计美联储只会将逆回购操作规模翻倍至6,000亿美元左右。但决策者不断重申，他们希望证明自己仍能够控制短期市场。

“实际上没有上限，因为他们愿意通过逆回购提供他们持有的所有证券，”Wrightson ICAP首席分析师Louis Crandall表示。

美联储的上述决定表明，尽管大约2.6万亿美元的银行超额准备金流向市场，使得推动利率上升这一工作的难度比以往大得多，但美联储决策者还是竭尽全力确保业已在谷底徘徊七年的利率周四能真正上升。

假如因为美联储多年购债措施的缘故而导致短期借款成本上升幅度不够，则将是美联储的一个噩梦。

**沉重的升息**

自周四开始，逆回购利率(RRP)将从0.05%上升至0.25%，成为新的联邦基金利率目标区间0.25-0.5%的下限；隔夜超额准备金利率设在0.50%，成为该区间的上限。

美联储的逆回购计划已经试验了两年多，但尚未被倚重。该计划适用于大约160家机构，包括货币市场基金、银行和政府背景实体，可使其在美联储存放的隔夜资金获得0.25%的利息。

对单个投标方的上限依然为300亿美元。

纽约联储表示，预期约有2万亿美元的美国公债将可用在隔夜逆回购工具的操作上。

纽约联储称，投标超过该水平的可能性极低，该联储将进行拍卖来满足需求，直到所有美债都到期为止。以止停利率(stop-out rate)投标者，将按比例分配。

美联储逾九年来的首次升息，代表了历经2007-2009年衰退和金融危机之后，货币政策在重返正常化的道路迈出一大步。

之前史无前例的宽松举措，已损及联邦基金市场做为美联储主要政策工具的效能。

升息顺利与否，将取决于纽约联储“操作室”内的交易员团队，他们在周四早上将密切关注重要的短期利率，以研判市场是否有配合。他们并将在1745-1815GMT时，与多家通常和美联储没有直接业务往来的公司进行回购标售。

美联储必要时也会转向定期回购和存款工具来拉抬市场利率。

**如何调整资产组合？**

美联储再升息几次后需要作出的下一重大决定可能是，削减其所持美国公债和抵押贷款资产组合的时机和幅度，届时要么会通过让这些资产自然到期，要么通过立即出售来削减，不过选择后者的可能性较小。

“这个(决策问题)将在未来6-12个月困扰美联储，”Guggenheim Partners首席投资官Scott Minerd称，“他们承认自己目前处于未知领域。”

部分决策者和外部专家亦表示，美联储可能会选择维持庞大的资产组合以稳定金融市场，并提供针对众多经济或债券市场的额外政策工具。

前美联储主席伯南克上个月称，美联储可能维持资产负债表在目前的水平，“而这不成问题”。

美联储现任主席叶伦周三称，“我没法告诉你到底多大的资产负债表规模是最有效率的”。

“这或许比危机前规模极小的资产负债表要大一些，”她补充道，“我们尚未决定”。

美联储危机前的资产负债规模约为9,000亿美元。(完)