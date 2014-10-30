美联储12月将开始进行较长期逆回购测试

路透纽约10月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三表示，将从12月开始进行较长期固定利率逆回购协议测试，以观察其能否成为可协助控制联邦基金利率的一项工具。

分析师表示，包括货币市场共同基金在内的现金投资者一直担心，在年末无风险投资需求通常都很旺盛的时候，很难获得美国国库券和其它超短期债券。

美联储在纽约联储网站上刊登的声明中称，将开始在12月的不同时间内进行定期逆回购，以观察“当货币市场活动在短时间内出现剧烈变化时”，这种操作能否成为可用的工具。

“这将有助于减轻年底时的部分供应压力，但也可能引发对这些资产的狂热追逐，”SEI Investments Co.固定收益管理部主管Sean Simko称。

美联储已加大固定利率逆回购计划测试。根据此计划，美联储交换美国公债及利息，从银行业、货币市场基金和抵押融资机构换取现金。

美联储决定收紧货币政策后，可能会使用多种工具把现金抽离银行体系，以此调控短期利率；而定期逆回购计划被认为是其中的一种工具。

美联储在2008年12月全球金融危机高峰时，采用了近零利率政策。

联储表示，定期逆回购操作将于2015年1月2日前后到期，每次操作的规模控制在3,000亿美元之内。

联储称，将在12月初公布更多有关定期逆回购的细节。

与此同时，美联储将调整在年底操作中使用的隔夜逆回购利率水平。

该央行周四和周五提供的逆回购协议利率将为5个基点；11月13-14日的利率为3个基点；11月17-28日为7个基点；12月1-12日为10个基点；12月15日及之后为5个基点。

美联储周三在隔夜逆回购操作中向40家投标方提供1,346.9亿美元逆回购协议，利率水平为5个基点。(完)

(编译 许娜/徐文焰；审校 张涛/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。