美联储迫於压力提高公布财报的频率

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透华盛顿8月27日电---美联储周一开始公布季度财务状况,以在许多共和党人士要求美国央行担起更多会计责任的情况下,努力提高央行的透明度.
美联储以前只公布财务年报,现在决定增加披露财务状况的频率,是回应外界让其提高公开度的要求,并提醒纳税人,央行一直是美国政府收入的一大来源.
美联储公布了未经审计的第一季和第二季业绩,详细提到用於美债偿还的支付额从2011年前六个月的404.56亿美元大幅升至464.47亿美元.
"这一对联储过去财报披露程序的改进,将通过更频繁地提供更详细的财务信息,来提高央行的透明度,"美联储表示.(完)
--编译 白云;审校 王冠中
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