焦点：美联储研究报告暗示通胀率可能冲破目标 但是否可以容忍？

路透华盛顿3月23日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始让公众与市场准备迎接较高的通胀率，但对于通胀可能升至多高以及将在高位维持多久并未给出答案。

美联储经济学家的最新研究报告建议，决策者应该允许物价在经济高速增长阶段每年上涨3.0%左右，以便在通胀数年来偏低的情况下，能够实现2.0%的长期平均年通胀率目标。

“能否实现2.0%的通胀目标，取决于当经济正在复苏时，决策者是否追求远高于2.0%的通胀率水准，”美联储经济学家Michael Kiley和John Roberts周四在布鲁金斯学会发表的报告中写道。

当通胀急升、而且产出与薪资增长也可能高于潜力水平的时候，维持低利率可以“补偿”过去10年经济增长与通胀长期低迷造成的累积效应。

美联储专家的研究未必反映理事会成员的看法，也未必会直接影响政策，但关系到“当通胀接近美联储目标时联储应如何反应”的持续辩论。

美联储较青睐的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数过去10年平均增幅仅1.6%，促使一些人支持容忍通胀有一段时间维持高位，希望薪资和利率或也能因此上升。

美联储主席叶伦上周暗示，美联储不会试图让通胀停在2.0%，但若高于目标的物价升幅看似将“持续下去”，也会调整政策。几位地区联储总裁本周也表达同样的态度。

“2%不是上限。”芝加哥联储总裁埃文斯本周在纽约指出。“若一直担心通胀长期在2.0%上方，那无论怎么看就都像是个上限--我认为那是得积极去避免的。”

这份关于通胀和其他问题的报告显示，即便经济状况更趋正常，美联储仍像2007-2009年金融危机之后一样，继续对经济进行深度重估。

报告指出，人口老龄化社会经济可能持续缓慢增长，反驳了只要减税经济就会加快增长的观点；另外，全球利率仍可能长时间低于通常水准。

在当前的美联储辩论中，接受3.0%通胀率的可能性不大。2.0%的通胀目标是全球各国央行的一个标准水平，认为物价温和稳定上涨对整体经济而言是健康的。

物价上涨过快可能引发公众不满，而且可能导致家庭和企业心理出现变化，促使物价以更快速度上升，可能会很难控制。

然而，美联储上周称年通胀率2.0%的目标是“对称的”，这确实是对政策措辞作出微小但意义重大的改动。官员表示，经历了多年低通胀之后，通胀率超出目标不会致使他们改变路径、让升息步伐快于当前计划的“渐进”路线。

按照美联储当前的预测，在美联储缓慢回到估计约为3%的“中性”利率之际，这意味着利率大概还有三年时间仍位于够低的水准，可鼓励贷款和支出。

在一个已接近或低于完全就业的经济，当企业争取人才时，薪资应该会增长，这是“火热”经济可能带来的好处之一。

决策者尚未决定可能允许经济“火热”到什么程度，但明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)本周在一场公开的推特对话上称，如果“我们真的认为2%是目标的话”，那么通胀率持续超出目标到2.3%是可以容忍的。(完)