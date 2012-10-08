若共和党赢得大选后整肃美联储 将有何影响？

路透伦敦10月5日电---那些全神盯住美国财政悬崖问题的投资人,很可能忽略了一个更大的货币政策隐忧.

美国共和党严厉批评美国联邦储备委员会(美联储, FED)过度积极干预及2008年以来的一波接一波印钞动件,但全球金融市场却对此甚少关注,这让许多资产管理经理人大惑不解.

鉴於美联储--加上欧洲央行(ECB),日本央行和英国央行共襄盛举--持续提供给全球资产价格的支撑力道,金融市场淡然看待美国下个月大选选情紧绷,确实很值得注意.

已经登场的美国总统大选首场辩论,为未来一个月白热化竞选活动鸣枪起跑,这至少会开始让人关注金融市场会对11月6日大选有何反应.

目前为止,多数的讨论都放在下任总统及新一届国会能够多快化解"财政悬崖"威胁.所谓财政悬崖是指,若没有达成广泛预算协议,明年将自动启动6,000亿美元的削减开支及减税措施到期,规模相当於美国经济产值的4%.

不过由於达成协议不仅取决於参众两院的政党势力情况,也同样取决於谁能入主白宫,在选举结果出炉之前,这个财政不确定性因素一直处於"观望"模式.

当前一般认为最後将形成某种"僵峙"局面,但会及时研究出一个协议.总的来说,民调显示现任民主党总统奥巴马将连任,共和党将主导众议院,参议院主导权仍难断言.

不过若共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney)在周三的第一场辩论的强势表现,能够拉抬他在全国和几个关键州的民调支持率,那麽金融市场可能很快就必须反映共和党"全胜"的可能.

这可能对各个方面产生深远影响,从"财政悬崖"的解决对策、经济成长前景、到股市特定板块等等,例如制药类股将面临奥巴马医疗改革走回头路的威胁.不过共和党对美联储种种批评的结论,有可能对全球市场更具破坏力.

长久以来共和党人士认为,美联储五年的非常规政策有造成未来通胀的威胁,助长政府无度挥霍.

罗姆尼称若他当选,将不会提名同属共和党的美联储主席贝南克第三度连任.

罗姆尼的副总统搭档莱恩(Paul Ryan)态度更加强硬,他支持立法让美联储货币政策决议接受国会监督,并免除美联储需协助达成充分就业的职责.

由於上月美联储宣布,第三轮资产买进计画的持续时间与降低失业率挂勾,这在未来将特别具有争议性.

"若罗姆尼当选下任总统,可能会有一段时间投资人会担心贝南克可能会被拔除美联储职位,"瑞士资产管理公司Pictet投资长Yves Bonzon表示,该公司管理资产规模超过3,000亿美元.

"若真是罗姆尼当选,你将会针对所有美元贬值交易进行避险,这包括黄金、标准普尔500指数、利差交易货币等等,"Bonzon表示.

**打压美联储**

对於部分人士而言,可能会乐见减少长期通胀风险,但可能伴随而来的是美国股市及通胀保值美债下跌、长期美债收益率(殖利率)以及抵押借款利率大涨、同时还有可能造成不利於出口的美元强劲升值,这对於任何一个新政府而言可能都太难承受.

这对於国际市场的冲击可能还要更大,因美国印钞一直被普遍视为支撑各类资产的一大主因,从全球商品及粮食价格,到新兴市场债券及货币等等.

值得玩味的是,路透最新针对全球基金经理所作的月度调查显示,关於罗姆尼及奥巴马何人当选将对全球市场有利的议题,看法呈现五五波.约有四分之三的美国基金认为罗姆尼当选会是最为有利的结果,但是欧洲基金业者中则有四分之三认为奥巴马连任将最能提振市场.

市场至今对此议题态度冷淡的一大原因,在於许多人认为,选举前对贝南克的攻击只是为了竞选效果.在如此敏感的时刻,考量到整肃美联储对於市场的影响,当选後就会收手.

但除非新政府的立场很快就明白确认,否则外界可能会有许多揣测,徒增不确定感.

"若共和党以秋风扫落叶之姿胜选,这将会导致市场动荡,因市场很快就会试图确定众多方面政策大转弯的可能影响,"爱丁堡Standard Life Investments全球多重资产策略小组主管Andrew Milligan表示.(完)

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全球各类资产2012年年内至10月8日表现图表,请点选:(link.reuters.com/muc46s)

--编译 王丽鑫/张明钧;审校 蔡美珍

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