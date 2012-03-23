美联储官员对经济看法现分歧

伯南克:经济增长缺少需求来源

经济不需要联储进一步帮助--费希尔

埃文斯--联储言辞暗示是有效的政策工具

路透芝加哥3月22日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周四称经济好转,而美国联邦储备委员会(美联储,FED)主席伯南克则关注疲软的源头,显示联储内部的意见分歧.

费希尔对福克斯商业新闻网称,尽管增长"比我们预期的缓慢,"但美国经济扩张速度足够快,不需要央行进一步帮助.

"我们不支持在这种情况下进一步量化宽松,因有很多资金闲置,"该新闻网提供的文字记录显示他如是说."我们不需要更多货币政策激励."

相反,伯南克显得更为谨慎,称美国消费支出仍过於疲弱,难以保证经济以健康步伐成长.

"目前,从债务和消费角度而言,情况比危机前仍相差很多,"伯南克在乔治华盛顿大学向学生们做第二次演讲时称."我们缺乏维持经济成长的需求来源."

美联储上周重申,预期有必要维持利率在近零水准直至2014年末,以帮助步履蹒跚的经济复苏.费希尔的意见在美联储当中属於少数派.

但他直言反对进一步放宽货币政策,显示伯南克所面临的挑战,後者正寻求在未来政策方面达成一致,以面对经济增长欠佳和高失业问题.虽然费希尔今年并非政策投票委员,但他亦出席美联储常规政策制定会议.

为应对几代人以来最严重的经济衰退,美联储在伯南克的领导下,将短期借贷成本降至近零水准,并承诺会将其至少维持至2014年底.同时,美联储通过购买约2.3万亿(兆)美元公债和抵押支持债券(MBS),大幅扩大其资产负债表规模.

尽管伯南克本周赴国会作证,还向学生发表讲话,频繁出现在人们的视线中,但他并未就投资者的主要关切,即进一步放宽货币政策的前景,给出额外线索.

分析师目前认为,美联储不太可能实施第三轮购债计划或量化宽松举措,因最近经济环境改善,特别是在就业市场.

然而,美联储官员已明确表示,高达8.3%的失业率还是太高,难以让人感到宽慰;而且欧洲金融危机扩散的风险虽有所降低,但并未完全消退.

美国2011年第四季经济环比年率为增长3%,而今年第一季经济增长率料放缓至略低於2%.

但在分析师和投资者看来,近几个月美国制造业扩张以及就业市场和楼市好转提升了复苏的希望.

交易商已押注美联储最快将在2013年7月开始升息.

费希尔称,他不担心通胀,预计通胀率会回落至美联储目标2%附近.

"我国真正的问题是就业增长和经济繁荣,"他称."我们需要更好的财政政策,以补充美联储的政策,因为後者并没有达到应有效果."

此外,美联储最温和的官员之一分析了联储对未来利率政策的措辞暗示,总结称这在降低借款成本方面是有效的.

根据1990年代中期以来的数据,美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯与其他三名经济学家研究发现,市场确实会聆听美联储的言论.该研究结果周四在布鲁金斯学会的会议上发表.

埃文斯的研究支持美联储今年稍早的决定,即开始发布决策者对利率的预测,并表明美国联邦公开市场委员会(FOMC)预计将至少维持近零利率至2014年底.

"看来联邦公开市场委员会(FOMC)通过承诺在其力量范围内持续降低短期利率,来调整其鞭长莫及的长期利率,这是有可能做到的."(完)