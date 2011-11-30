叶伦：美联储有空间进一步放宽货币政策

* 美国联邦储备委员会(美联储,FED)副主席叶伦称,美联储能够向美国经济提供更多支持

* 叶伦表示,需要促进楼市复苏的相关政策

* 短期内楼市和消费者支出不太可能对经济复苏带来太多帮助

路透旧金山11月29日电---颇具影响力的美联储副主席叶伦周二表示,美联储有空间进一步放宽货币政策,可能透过提供更多利率前景方面的信息来进行.

另一位高官亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称,他认为,就美联储预估所依据的政策设想提供更多信息,这样做十分有益.但他明确表示,他认为当前的政策立场是合适的.

利率作为调节经济最常用的手段已经处在近零水准,且联储资产负债表规模已经达到危机前的三倍,因此美联储一直在考虑如何能够把沟通作为一项政策工具而更好地加以使用.

多月来,美联储一直就该用什麽方式进一步厘清其何时终可能收紧货币政策进行辩论,不过官员对於如何着手最後意见分歧.

叶伦表示,源自欧洲银行业危机和对前景普遍不确定性的金融市场动荡,加深了全球经济的风险,美联储可望对美国经济提供额外支撑.

"通过增加对联邦基金利率路径走向的指引,或额外购买长期金融资产,仍有提供进一步宽松的空间."她在旧金山联储主办的一场会议中说.

美联储一些官员曾表示,如果决策者真的决定需实施进一步宽松,那麽他们倾向购买抵押支持证券(MBS).

但另一些人则似乎较支持加强政策引导,视此为刺激经济活动的方法.

洛克哈特重申认为联储当前的政策立场是适当的,不过表示任何选项都不应排除.

"我怀疑进一步购买资产是否能给经济活动带来太多助益."他在亚特兰大的乔治亚大学对商科学生表示.

但洛克哈特似乎对加强确政策指引的提议表示欢迎,称之为一个"有价值的优先选项".他明年将获得FOMC的轮值投票席位.

主持美联储沟通委员会的副主席叶伦并没有透露她的想法.但她曾表示,利用联储现有的季度预测作为提高透明度的平台,将会卓有成效.

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叶伦也提议出台政策加速遭受重创的美国楼市复苏,不过她没有提供任何具体建议.

叶伦称,通常作为经济复苏重要力量的楼市,近期对美国经济复苏的拉动作用可能不大;由於家庭负债处於高水平,消费者支出也不大可能是增长的重要力量.

"美国和其他发达经济体的复苏过於缓慢,无法为数以百万计的失业人口创造岗位,"她表示.

更广泛地说,叶伦对全球经济增长面临的风险感到担忧.发达经济体的表现本已非常疲弱,新兴经济体的扩张放缓让形势变得更加复杂.(完)

--编译 王翔琼/张若琪/李春喜;审校 郑茵/艾茂林

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