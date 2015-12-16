焦点：美联储低成本资金供应将尽 然民间消费料持续活络

路透印第安那州科科莫12月16日 - 从延续时间来研判，这波美国景气扩张应该已经步入尾声，但是从汽车制造业重镇的氛围来看，却未显露出景气趋疲样貌。

在汽车行业销售创历史新高之际，菲亚特-克莱斯勒(FCAU.N)(FCHA.MI)将本地员工数增加一倍至7,000人，纷纷建造高档公寓或进驻原本空置的厂房中，而主干道上新设立的小店舖一家接着一家开。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周会议可能使利率转向走高，像科科莫(Kokomo)等地的景气热络景象，是决策者认为美国经济复苏还将延续下去的理由之一。这个人口仅5.7万人的小镇在景气衰退期间受创惨重，但这里的发展景况，亦即工作机会增加带动薪资上涨、薪资上涨又提振消费支出，在美联储眼中是全国处处可见。

Main Street Cafe店东Sandra Young表示，“七年前这里被视为是美国‘衰亡’城市之一，主要汽车业者朝不保夕，人们不是向南往印第安纳波利斯搬迁，就是往北移去芝加哥。”

她三年前在这里开业，如今团体餐饮业务生意兴隆，她认为这是企业和个人信心稳健的吉兆。

“他们的预算并不吃紧，”她说道。

与之前的经济复苏相较，这波景气似已过了一大半，而美联储对于维持利率在近零水准却是异常地自我节制。”

美联储实施近零政策前后经济数据比较图表：tmsnrt.rs/1O7pck6

自二次世界大战以来，每次景气扩张延续时间大多不到五年，而这波景气回升时间已经延续了六年半之久，不过在这段期间经济年成长率却难以突破2-2.5%的温吞成长水准。因此美联储已有整整七年按兵不动，几乎是以往其等待开始收紧政策时间的两倍之长。

截至11月底为止，美国汽车销售较上年同期增加近7%，但这不是唯一表现良好的零售业。餐厅及酒吧消费较上年同期成长超过8%，房市相关行业也表现不差，其中家俱及家饰销售成长5.6%，建筑材料成长3.9%，增速超越整体零售销售的成长2%。

汽车及汽车零部件占美国零售销售比重约五分之一，对于美联储成功引导利率正常化的同时维系景气复苏而言可能至关重要。

美国汽车及零部件销售图表：reut.rs/1lMb6Iz

决策官员、分析师、以及科科莫当地的汽车工会总裁等人士表示，各种情势可能都显示经济将持续扩张。

“工会会员人数从3,200人增加至7,000人，他们还在寻找更多员工进入厂房工作，”美国汽车工人联盟(UAW)第685区(Local 685)总裁Carl Greenwood表示。

克莱斯勒在科科莫附近的四座工厂生产铸件及传动系统，其中也包括新款电动车部件。

**消费复兴**

消费者购买力迟迟未见增加，一度让美联储深感困惑，但如今失业处于低档，证据显示薪资正在上扬，再加上低油价所带来的节约效应，终于可以明确观察到消费者购买力上升。汽车需求特别引人注目，今年可望创下约1,800万辆的纪录高位。

美联储本周及未来一年可能将逐步升息，但预料这将不会显着折损需求或让支撑近期经济成长的房市降温。今年前10个月全国新屋销售较上年同期成长超过15%，一项政府发布的房价指数近两年来年增率皆达到5%。

J.D. Power近期一份调查预估，若明年利率上升0.5个百分点，汽车销售只会减损15万辆，整体汽车销售年率则可望维持在1990年以来均值1,500万辆之上。

标准普尔首席经济学家Beth Ann Bovino称，利率或将维持在史上相对低点再两年时间，不仅如此，一项人口结构的重大变化，即千禧年后出生的人也将逐渐开始成为消费主力。

去年16-35岁人口占新车销售的比例达四分之一，“是带动汽车以最快速度成长的一批人”。这个年龄层的购屋人数也正在增加。

Bovino称，当前景气扩张虽已“行之有年，但经济循环并不会因为时间拉得长就止息...需求相当明确。”

过去一年企业投资对经济成长贡献不大，主要受到能源行业缩减投资影响。政府支出呈现停滞，而对外贸易对经济构成一大拖累，因全球经济疲软，且美元维持强势。

国内消费适时补上，而美联储主席叶伦有信心这样的情形将延续下去，因就业持续增加、薪资加速上涨。

这也是印第安那州的期望，这波汽车业复兴带动当地失业率降至4.4%，低于全国均值的5%。

“若他们表现良好，所有人都过得好，”Amber Jordan表示，她和她先生在汽车行业服务超过10年过后，现开设一家专业玩具店贩卖经典动漫公仔。

他们夫妇俩近期改装了一个旧市区的酒店，目前大厅陈列着星际大战及其他人物角色，押注人们将有好一段时间将持续上门光顾。

她说，“就业情势有好有坏，但目前我觉得情况相当稳定。”(完)