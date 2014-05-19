美国FED：开始升息时可以考虑逆回购工具-旧金山联储威廉姆斯

路透达拉斯5月19日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始升息时，工具箱中应包括逆回购工具。他并称已证实逆回购工具在抽走银行体系中的储备上是有效的。

威廉姆斯表示，传统上，美联储目标联邦基金利率来设定货币政策。美联储目前在分析和讨论是否应继续目标该利率或采用其他目标。

“真正的问题是，什么才是未来实施货币政策的最佳途径，”威廉姆斯表示。他指出，即便美联储继续使用联邦基金利率作为主要政策基准，也应将逆回购利率纳入其运作中。（完）