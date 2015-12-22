美联储提议在信贷风险上升时提高大银行的资本门槛

路透12月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一提议，一旦监管机构判定美国信贷风险高于正常水平并危及金融系统，那么大型银行必须持有额外资本。

美联储称之为“逆周期资本缓冲”。美联储在一份新闻稿中称，该提议旨在防范银行潜在损失并“帮助缓和信贷供应中的波动”。

上述提议是美国监管机构针对2008年金融危机所作的最新反应，征求意见的期限截至到2月19日。

美联储表示，虽然并不认为眼下就需要额外资本，但还是希望有备无患，以防将来信贷失控。2010年生效的多德-弗兰克金融改革法案呼吁美联储通过逆周期资本要求，来调和华尔街繁荣-萧条的周期现象。

美联储一官员称，联储将观察美国债务水平与经济规模比例的变动、以及借款人应对立即还款要求的能力等多项指标，来判别是否需要额外资本。该风险模型料随着时间推移而有所调整。

美联储称，比方在决定实施这项要求时，可能考量到相对于经济规模及房价趋势，借款上所出现的变化。

这项决定将由美联储及美国另外两家银行监管当局--美国通货监理局(OCC)及美国联邦存款保险公司(FDIC)共同作出。

针对银行额外资本缓冲的要求，最高可能达银行经风险调整后美国信贷资产的2.5%。尽管所有的银行都适用同样的比例要求，但部份银行业者若持有更多美国以外地区的贷款及证券，则需相对较少的额外资本缓冲。

目前对大型银行的资本要求最高可达风险加权总资产的11.5%，端视这些机构倘若倒闭的话，对金融系统造成的威胁有多大而定。

银行业者普遍会有12个月左右的通知期，以遵守较高的资本要求。

这项规定将适用于美国13家大型机构，以及外国企业旗下几家大型放贷机构。(完)