资本市场风险偏好升温--美联储调查

路透华盛顿4月4日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周四公布的一项调查显示，对冲基金与衍生品投资者的风险承担水平上升，因激进的货币宽松政策和经济状况改善，推升了对收益更高证券的需求。

美联储的这份高级信贷管理人员调查显示，四名受访者中有一名表示对冲基金杠杆水平上升。

“近一半券商报告称他们最青睐的对冲基金客户风险偏好上升，约四分之一受访者提到其他对冲基金和保险公司的风险偏好上升。”

调查发现，商业和住宅抵押贷款支持债券，以及消费类资产支持债券和高收益的公司债在过去三个月里市场流动性上升。

美联储称，随着金融状况改善，企业在越来越多的要求得到更有利于自己的融资条款。

报告称：“逾四分之一受访者称，非金融类企业在更多的争取更有利的价格与非价格条款。”

美联储理事史坦2月曾表示，担心金融市场某些领域可能会有过热迹象，尤其是风险较高的公司债。(完)

(编译 程琳; 审校 侯向明)

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