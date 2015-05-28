（更正）防范金融危机不应依赖货币政策--美联储官员

(更正：译文最后一段应为...“微观”审慎工具...非“宏观”审慎工具)

路透新加坡5月28日 - 有关如何防范未来金融危机的全球辩论日益激烈，美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四发表看法称，升息不能作为答案，即便这是最后手段。

“为了避免金融危机，显然应该考虑所有可能的手段，但我认为货币政策不是其中之一，”威廉姆斯在为新加坡亚洲银行和金融会议准备的演讲稿中称，“用货币政策解决金融稳定风险的成本明显且庞大，但潜在的好处很难确定。”

尽管少数美联储决策者明确表示，美联储应当尽快升息，以抑制可能导致金融不稳定的冒险活动，但包括美联储主席叶伦在内的多数官员对于利用升息防止资产泡沫表示怀疑。

威廉姆斯周四的讲话，是美联储官员在公开场合对经济疲软的背景下使用这种策略最为强烈的反对。

“货币政策并不适合用于消除金融稳定方面的顾虑，即便是做为最后的手段，”他说。

威廉姆斯表示，挪威和瑞典均曾利用升息来防止金融动荡，结果却造成失业率上升，及不受欢迎的通胀放缓。

他指出，尽管外界认为低利率助长过度的冒险，但适当的货币政策回应是迅速升息以遏制进一步冒险，还是采取渐进方式以避免市场受扰，则并不明朗。

威廉姆斯称，改变市场结构、及评估一家以上银行对整体系统风险的压力测试等宏观审慎工具都是有用的办法，但在美国仍有待发展。

他还表示，在可预见的未来，决策制定者将需仰赖所谓的微观审慎工具--对个别银行的审慎监管及规范--来确保金融稳定。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 张荻/许娜)

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