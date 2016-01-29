分析：美联储政策声明措辞改变 等于承认全球风险

图中为1月26日所摄的美联储大楼外景。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透旧金山/华盛顿1月28日 - 在美国联邦储备委员会(美联储/FED)的工具库中，对经济风险的描述是一门重炮。当一些重大事件让预测工作变得比通常更加困难的时候，比如2003年伊拉克战争，或者2011年欧元区差点儿解体，美联储就会动用这件武器。

美联储现在已向全世界表明，油价下挫以及全球经济成长急剧放缓，可能属于这类严重事态，足以改变美联储的未来政策倾向，从稳步升息变为长时间暂停，甚至有可能因通胀持续偏低而降息。

Bank of the West的首席经济学家Scott Anderson表示，金融危机以来的首次升息仅过了一个月，美联储就在本周政策声明中拉出来的这份风险评估单，相当于是一张“美国衰退保单”。它“打开了改变风险平衡状况评估的大门...如果经济与金融前景变得特别糟糕，甚至为逆转升息进程埋下伏笔。”

这份声明也是一种投降，隐约承认一些事件可能正在重新把美国拖向经济滑坡。大约一年来，美联储官员一直坚持认为这些事件无足轻重。去年12月升息的时候，美联储称经济面临的风险是“平衡的”，即认定美国经济表现优于或逊于美联储预期的可能性各半。这种论断为该次升息铺平了道路。

但在1月的会后声明中美联储改变了上述乐观看法，转而声称“正在密切观察”全球形势变化，以更清楚地了解这些变化会给美国面临的“风险平衡情况”带来什么影响。最近，那些全球形势变化照例不如人意，压制美国通胀，通过拖累出口而冲击美国实质经济。最近更是引发股市大跌，侵蚀家庭财富。

所有这些，都显示情况不利。而且经济分析师尤其注意到，美联储还删除了前次声明中关于经济前景所面临风险大致平衡的说法，认为这可能是本次声明的一个关键变化。美联储的最新政策声明称美国经济继续成长并不断创造就业。

这并没有打消美联储最早在3月会议就二次加息的可能性。路透调查分析师仍预计今年会有三次升息，在油价大跌引发对美联储通胀回升速度的质疑之前，美联储去年12月预计会四次加息。就连那些长期以来一直预期美联储紧缩政策步伐要慢得多的交易员，如今都还预期今年底前至少会加息一次。

但美联储决策者如今对市场表明：别那么胸有成竹，因为连我们自己都没把握。在此之前，两年来美联储一直表示，通胀和就业市场前景面临的风险几乎平衡，或者实际已经如此。在2003年初伊拉克战争时暗示面临的不确定性；以及指出2011年欧元区危机导致全球金融市场压力上升，让美国经济前景笼罩阴云，都是美联储都对风险评估的措辞做出类似调整的前例。

“我们认为，这番措辞可以为他们争取时间，”摩根大通分析师Michael Feroli在给客户的报告中称。“该声明保持了3月调整政策的可能性，但也凸显出行动的门槛相当高。”

在密切关注美联储政策的俄勒冈大学教授Tim Duy看来，声明中弃用风险平衡的措辞可能有另一种解释，即美联储总裁叶伦无法让政策鹰派和鸽派就形势将好转还是恶化达成一致看法。

他说，由于全球经济成长减缓及油价下跌让本就极低的通胀率雪上加霜，美联储理事布雷纳德等鸽派人士可能认为下行风险增加。与此同时，希望加息的鹰派人士则可能指出12月就业增长超过预期，或很快推动失业率降至美联储的充分就业标准以下。

Duy猜测，面对这种分歧，她(叶伦)决定“弃用这句话”，寄望到3月经济数据会变得更明朗，足以打破这种僵局。(完)