美联储暂缓加息符合预期 人民币汇率暂时稳定--机构（更新版）

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路透北京1月28日 - 美联储周四凌晨公布1月FOMC会议纪要，维持利率在0.25%-0.5%不变。多家机构表示，该决议符合市场预期，料年内美联储加息1-2次，人民币汇率将暂时稳定。

**以下为各分析师评论**

--摩根士丹利华鑫证券研究部章俊：《中国宏观策略研究：人民币汇率需要有新的锚》

昨天美联储1月会议维持目前利率水平不变，结果符合预期。根据摩根士丹利美国经济研究团队测算，目前美国金融条件的收缩效果大致相当于美联储加息4次。我们依然维持年内美联储3次加息，并最早一次会在6月的会议上做出决定的预测。

中国经济转型过程中的“三期叠加”将延续相当长时间，因此不能一直使用短期工具来替代长期工具，央行货币政策的独立性有必要加强。我们认为转向参考和盯住一篮子货币的汇率形成机制才是一劳永逸的解决方案，当然这种重大的改变需要和市场充分的沟通来管理预期。调整人民币汇率形成机制的最好时间窗口期指向6个月甚至更长的时间。

人民币汇率和美元脱钩是放弃了美元这个锚，但短时间内又没有给市场提供新的锚，因此市场出现恐慌或者一致性贬值预期。当务之急是为人民币汇率找到新的锚。如果美联储加息迟迟不到，而欧日央行又没有扩大量宽，那人民币汇率就应该在现有的水平上保持相对平稳。而市场也会从篮子中货币的相对波动来找寻人民币汇率的波动区间，从而也就没有必要进行目前热衷的人民币贬值幅度的竞猜游戏。

--中金海外策略刘刚：《1月FOMC：鸽派，但没有市场想要的那么鸽派》

此次的FOMC会议是鸽派的，美联储似乎没有市场所想要的那么鸽派。美联储的此次议息会议至少可以在一定程度上对减缓投资者担忧情绪上起到积极效果，并可能给新兴市场带来一些喘息的窗口和机会。但长期影响可能才刚刚开始显现，依然值得密切关注。

对于部分新兴市场而言，如果经济、汇率等基本面状况依然脆弱、且容易受到美联储加息扰动的话，那么在短暂的喘息机会后，未来随着美联储未来再度加息，这些问题仍可能卷土重来，除非自身基本面出现明显改善和好转，否则仅期待外因的变化可能依然不是长久之计。

--国泰宏观任泽平，张庆昌：《决议偏鸽，但未改加息路径--点评1月美联储FOMC会议纪要》

声明基本符合市场预期。近期全球市场大幅波动和美国内经济放缓导致美联储决议偏鸽，但仍未改变原计划的加息路径，仅表示密切关注全球经济和金融局势。我们预计16年美联储加息1-2次，在下半年再次加息。近期人民币稳定。

--姜超宏观债券研究：《美国加息延后，全球暂获喘息——16年1月美联储议息会议点评》

本次议息会议决定维持目前利率水平不变，这一决定符合之前市场的预期。加息预期延后，全球市场暂获喘息之机。但美国经济仍在复苏，“延后”不代表“缺席”。2016年新兴经济风险值得高度警惕。

美联储加息明确延后，意味着人民币汇率也将赢来难得的企稳窗口，有助于稳定国内动荡的金融市场。美联储加息、人民币汇率、信用违约是中国投资者在2016年必须始终关注的三大风险。

--国信宏观固收：《美联储1月议息会议点评：急凉风遇上慢郎中》

会议声明虽然释放了一定的鸽派基调，但考虑到近期金融市场的剧烈动荡和美国经济复苏的放缓趋势，我们认为美联储在其货币政策上的反应上仍有些缓不济急。美联储一旦做出加息（降息）的决定，往往不会轻易改变其既有的政策路径。

鉴于首次加息后的“路径依赖”，我们认为除非就业指标出现明显恶化，否则美联储不会过早释放3月加息与否的信号。这也意味着全球金融市场在3月议息会议前仍将波澜迭起；而这期间，包括人民币在内的新兴市场货币的贬值压力也将持续存在。

--华创宏观牛播坤，夏天然：《美联储维持“鸽派”，加息或将进一步放缓--美联储1月FOMC议息会议点评》

不加息符合预期，加息节奏或进一步放缓，因全球主要经济体继续货币宽松将给美联储继续收紧流动性带来一定压力，经济复苏的动力较弱也制约了加息的步伐。但加息只会迟到，不会违约。

随着市场情绪的缓和，加上没有加息的支撑，美元指数短期内可能会震荡下跌。但美元指数持续下跌的可能性也较小，因为美元指数中欧元汇率占权重最大，而欧洲央行正在宽松的路上，美元兑欧元将会升值。美联储加息节奏的放缓和美元指数的震荡也会在一定程度上缓解人民币贬值的压力。

--寒飞论债：《被央行忽悠了，这次是外国妈--1月FOMC会议点评》

整体上看，1月FOMC会议声明措辞偏鸽派，但低于市场预期，全球风险偏好的修复难获支撑，避险资产仍是首选。人民币汇率节前无忧，下一个需要关注的窗口期在2月下旬至3月。（完）