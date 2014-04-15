美国经济：波士顿联储总裁罗森格伦呼吁美联储采取更明确的利率指引

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透缅因州4月15日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应“明确”表示，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。
罗森格伦称，随着时间的推移，利率口头指引应同经济多快能达到就业和通胀双目标挂钩。
“理想的情况是，在一段时间内前瞻性指引应保持质化，但会根据未来公布的经济数据，越来越多地与达成双目标的进度挂钩，”罗森格伦在给哈森大学准备的演讲稿中表示。
他说，特别需要指出的是，“前瞻性指引应符合维持利率在非常低的水准，直至距离达到全面就业和2%通胀目标还有不到一年时间的意图--指引可以明确阐述这个意图。”
美国上月失业率在6.7%，远高于罗森格伦预估的约5.25%的“充分就业”水准。美联储政策制定者对充分就业标准的界定有时有分歧。
上月通胀小升，但仍远低于美联储2%的目标。
罗森格伦一直认为2007-2009年间的深度衰退可以已经给就业市场造成了永久性的创伤，因此美联储在撤走宽松政策上应非常谨慎，且在升息上要有耐心。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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