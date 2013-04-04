旧金山联储总裁称或从今夏开始减少购债计划规模

路透洛杉矶4月3日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，如果经济成长的动力继续加强，美联储可能在今夏开始削减购债计划规模。这暗示美联储内部更趋乐观，认为央行推出的空前政策正在发挥作用。

“如果以未来一两年经济成长动力增强作为前提，我预料我们可以做到让就业市场前景在今年夏天之前出现明显的改善。若果真如此，也许到时我们会开始减少购债规模，”他在洛杉矶市政论坛发表讲话称。“如果一切如愿，今年底的某个时候我们也许会结束购债计划。”

威廉姆斯重申了他之前的观点，即进入下半年后的较长一段时间里，可能都需要继续实施资产购买计划，但他警告不要对经济刺激过度，并强调有必要“稍稍松开油门”，因为经济复苏的逆风减弱了。

“最后，如果我们发现加速加得太快，也许有必要踩一下刹车，”他说。

威廉姆斯在政策立场上属于中间派，这一派的官员一直支持美联储主席贝南克刺激经济的做法。如果中间派看法发生转变，极有可能促成美联储改变立场，而一直对货币宽松政策持批评态度的政策鹰派则做不到这一点。

最近几个月数据较为乐观，其中也包括就业市场，这表明第一季经济成长加快。此前经济在去年第四季仅成长0.4%。

威廉姆斯预计，今明两年美国经济增长率分别料为约2.5%和3.25%，这将有助于在明年年底前把失业率压低至略低于7%的水平。

同时他还预计，今明两年通胀率将保持在约1.5%，远低于美联储目标2%。

美联储官员曾表示，低利率承诺及资产购买计划已开始帮助经济增强复苏动能。

威廉姆斯亦同意这一观点。

他说，“经济正在好转，部分受助于货币刺激政策。”而且他还补充道，美联储公债购买计划的益处“远远超过了”成本。

但威廉姆斯称，他需要看到更多确凿的证据显示就业市场的动能正在增强，才会支持美联储缩减资产购买计划规模。

即便到那时，他也不认为就业会迅速攀升。

美联储承诺，只要通胀率没有升逾2.5%的危险，就将维持低利率直至失业率降至6.5%。

威廉姆斯预计2015年中期之前，失业率将会降至该水准，但降至更为“中性”的5.5%水平，则要等到2016年。

威廉姆斯并不主张提高四年多来一直维持在近零水准的短期利率。

他特别指出，即便美联储停止购买资产，其规模高达3万亿美元的证券组合也将继续压低长期利率。

他并强调，不赞同在时机未成熟时撤回美联储的刺激政策。贝南克也警告过这种可能性。

“在一段时期内维持美联储的特别举措，以确保就业和通胀回归更为良性的水准，这一点至关重要，”他说。

威廉姆斯后来在回答听众提问时补充说，他“完全相信”美联储拥有在必要时升息的工具。(完)

(编译 郑茵/兰秀娟 审校 张荻/侯向明)

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