美联储拒绝花旗等五家银行的股东支付计划

路透华盛顿/纽约3月26日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三拒绝了花旗集团回购64亿美元股票及增加股息的计划，称其资本规划过程存在弱点。

这是美联储三年来第二次反对花旗向股东返还资本的计划，即所谓的“资本计划”，对仍在努力从金融危机中复苏的花旗而言无疑是一个打击。

通过回购股票向投资者返还资本，事关花旗能否满足一项重要的盈利目标。

美国第三大银行--花旗股价盘后时段下跌4.5%，至47.90美元。

除了花旗以外，美联储周三还否决了另外四家银行的股东支付计划，其中三家是欧系银行的美国分支。第五家银行ZionsBancorp(ZION.O)的资本计划遭否早在市场预料之中，因为该行是上周唯一一家未能通过美联储压力测试第一阶段的银行。此阶段测试旨在检查银行业抵御类似2007-2009年金融危机的能力。

美联储表示，批准今年测试中其余25家大型银行的资本计划。

花旗集团首席执行官高沛德(MichaelCorbat)称，该银行对美联储的决定感到“非常失望”，其向股东返还额外资本的要求是适当的。

去年，美联储批准花旗回购12亿美元股票，称其可以继续每年派息1.2亿美元，相当于每股季度派息0.01美元。

今年，花旗寻求将回购股票规模提高四倍多，并将季度派息提高至每股0.05美元。花旗去年获利136.7亿美元。

汤森路透调查显示，分析师原本平均预估花旗季度派息会达到每股0.12美元。

资本计划未获监管批准对高沛德来说是一个挫折。高沛德在2012年10月接任公司执行长后，就承担着改善该银行与监管机构关系的重任。

美联储周三表示，花旗风险管理运作最近几年取得改善，但还不能充分确定在全球形势最严峻的情况下对其营收和收益的影响如何。美联储指出，花旗内部评估没有充分考虑全球危机可能对其广泛业务的影响程度。

2012年，美联储就否决了花旗时任执行长潘迪特的计划，这也推动了当年10月潘迪特的离任。据知情人士透露，2012年的压力测试中，花旗也没能达到让美联储满意的程度，不能说明其可以充分衡量对东南亚部分客户贷款的风险，而东南亚信贷评级标准不像美国那么完备。

美联储周三表示，花旗集团的一些不足之处“以前就被监管当局发现并要求引起重视”，但“没有明显改善”。

**对外资银行的担忧**

周三被美联储封杀提高股息和股份回购计划的其它银行，包括汇丰控股(HSBC)(HSBA.L)、英格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)和西班牙国际银行(Santander)(SAN.MC)的美国分支，因为这些美国分支的资本计划流程存在弱点。

第五家资本遭拒的银行Zions，是第一批压力测试的30家银行中唯一一家未能达到最低资本要求的银行。这次压力测试模拟的危机情形，与2007-09年信贷危机一样严重。

“这些银行与监管当局都有更多工作要做，我们将继续提高对美国大型银行风险管理质量的期望，”美联储理事塔鲁洛周三在声明中表示。

这五家银行将不得提高股息和回购股份，但他们可以继续按去年的水平向股东派息。

美联储官员对记者表示，过去几年这些银行的资本分配很适当，可以继续按当前水平派息，不会损害银行实力。

美联储批评这些外资银行的内部管控、风险识别和其它计划流程，凸显监管当局担忧这些外资银行在美国分支的安全性。

外资银行必须隔离其美国分支，并须符合美联储最近确定的规则中提出的更严苛资本要求。

美联储曾表示，汇丰、RBS和Santander都可能受到这些新规约束。

在看到首轮压力测试结果后，两家华尔街大行--美国银行(BAC.N)和高盛(GS.N)不得不重新提交了资本计划。

年度测试旨在确定银行业者是否有足够实力抵御下一次危机。

在本轮测试中，监管机构考察银行业者是否能够执行其资本分配计划并保持缓冲能力。一些银行的计划遭封杀表明，官方对银行业者为未来假设危机情形所做的准备工作不甚满意。

美联储未公布银行提议的资本计划细节。那些获得批准的银行料很快宣布资本计划。(完)

(编译 许娜/张涛/李爽 审校 张涛/龚芳)

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