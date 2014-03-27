美官员称联储应在明年首季开始升息

路透香港3月27日 -圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)应在明年年初开始加息，目标在2016年底前将利率恢复到正常水准。

布拉德在接受ReutersInsider电视访问，被问及对美联储何时应开始自2006年首次升息时表示，“我的看法是明年首季开始上调联邦基金利率。”

“你要记住的是，在委员会里，我是比较乐观的”他表示，“我对政策的预估和看法可能较为强劲，(对升息时机)可能要比其他一些委员预估得要快一些。”

布拉德表示，他相信利率在2016年底前回到“正常水准”，他认为正常水准是4%或者4.25%。

他向路透表示，在那之前，美国经济成长和就业市场可能已经回到正常水平，通胀将已回升到2%的美联储目标。

之前，布拉德表示，即使美联储退出宽松货币政策，美国经济也有可能形成泡沫。他并补充说决策者识别泡沫的能力已明显提高。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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