美联储应加强对会议记录的管理--督察长办公室

路透8月29日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)督察长办公室(Office of Inspector General)周四表示，美联储应该加强对议息会议记录的管理。4月时，令市场敏感的会议记录曾无意间提前泄露。

4月9日，在美联储计划公布会议记录前约24小时，一名联储雇员通过电子邮件将3月政策会议记录发给了100多位国会雇员和银行业游说人士。此后，联储主席伯南克要求督察长办公室审查美联储的操作流程。

督察长办公室在周四发布的一份报告中称，美联储应该将接触会议记录的权限限于“有必要了解”的人，并排除任何没有必要接触该记录的人员。

该办公室还建议美联储针对保密文件保护制定书面政策并加强培训。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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