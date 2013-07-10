会议记录显示美联储内部对QE退场时机看法不一

* 美联储内部对缩减刺激计划的最佳时机意见分歧

* 有关政策退场时机的疑虑仍在

* 就业市场更进一步改善是关键

* 伯南克强调仍须保持政策宽松

路透华盛顿7月10日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

会议记录显示，最后美联储19位官员大多认为，让主席伯南克在会后的记者会上展示出一个路线图，说明美联储可能缩减所谓的量化宽松计划，这是一个不错的想法。

因此，伯南克主席对外表示可能在年底前逐步放慢购债，并希望到2014年年中结束刺激计划。

“几位委员认为，可能有必要很快开始缩减购债规模，”6月18-19日会议纪录显示。但是，“还有很多委员指出，需要看到就业市场前景进一步改善，才可以放慢购债步伐。”

会议记录公布后，金融市场呈拉锯走势，因投资者试图衡量短期内美联储削减购债措施的可能性。伯南克重申，在可预见的未来有必要保持货币政策宽松，令人质疑美国就业市场的强劲势头，此后美股盘后上涨，美国公债上扬。

美联储6月会议是在美国政府发布6月非农就业报告前举行的，该就业报告意外强劲。

美联储6月政策决议是由美国联邦公开市场委员会(FOMC)12位具有投票资格的委员作出的，但对于FOMC对伯南克提出削减购债的时间表的支持程度，会议记录只字未提。

“对于应该何时开始削减购债举措，每个人似乎都有自己的想法，我想可能比之前更具有不确定性，”Action Economics负责固定收益的董事总经理Kim Rupert称，“多数人此前预期9月可能是一个好的开始时间，但会议记录令该时间框架受到更多质疑。”

在认为明智的作法是尽快削减购债规模的FOMC决策者中，有两位认为应削减购债规模“以防该措施的负面影响超过预期收益。”

与会议记录同时公布的，还有一份经济预估汇总，反映了美联储所有19位高层官员(有投票权的和没有投票权的)对经济的看法。该文件显示，一位官员认为应该立即停止资产购买计划，而约有半数官员觉得应该到今年底再结束。

四位今年无投票权的委员明年初将获得投票权，许多人预期到那时伯南克将离开担任八年之久的美联储主席职位。

投资者难以确切掌握美联储未来的动向。

“有‘许多人’要求在开始缩减购债规模前必须看到就业市场的成长，而又有半数官员认为到年底会结束购债行动，我们不确定该如何理解这两者的关系。而且，又有‘许多’其他美联储官员认为购债将会持续到2014年，”GMP Securities的Adrian Miller说。“我们虽擅长计算，但也很难把‘许多’、‘几位’和‘约半数’加在一起凑成一个100%。”

伯南克周三在麻省剑桥一个经济会议上表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”

他说，“总的信息还是要放宽政策。在可见的未来仍需要高度宽松的政策。”

**市场波动刚刚缓和**

此前伯南克对美联储预计会结束买债计划的言论，导致市场出现了一些波动，全球投资者的紧张情绪则刚刚有所缓和。

官员们合力安抚金融市场，他们试图让交易商确信，结束资产购买并不意味着很快要加息。

会议记录显示，“许多委员指出，有关资产购买步伐和构成的决策，与联邦基金利率适当水准的决定有明显不同。”

市场是否完全领会其中的信息尚不清楚。美国公债收益率（殖利率）仅仅两个月就上涨了一个百分点，接近2011年以来高点。

收益率的上升已经让抵押贷款市场活动放缓，而该市场是美国经济复苏的关键。

政府报告显示美国6月非农就业岗位增长19.5万个，前两个月的数据亦被上修。失业率持稳于7.6%。

经济学家认为，就业的改善或许让美联储仍有可能在9月会议上削减购债规模。

会议记录显示，6月会议上一些联储官员不仅担心就业前景，还担心经济成长的速度。许多经济学家相信，第二季经济成长环比年率不足1%，不过多数人预期今年下半年经济成长会加快。

“一些(官员)补充说，他们...在缩减资产购债规模前，需要看到更多经济活动加速的预期将会成真的证据，”会议记录称。(完)

(编译 李婷仪/于春红/郑茵/张荻 审校 李爽/徐文焰)

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